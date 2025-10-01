Newsy Filmy "Nieśmiertelny" z nowym czarnym charakterem inspirowanym serialem!
"Nieśmiertelny" z nowym czarnym charakterem inspirowanym serialem!

Wygląda na to, że nowy "Nieśmiertelny" czerpie inspiracje nie tylko z filmu z 1986 roku, ale również z serialu z Adrianem Paulem z lat 90. Taki w każdym razie wniosek wynika z nowych informacji castingowych.

Jeremy Irons kontra Henry Cavill



Jak bowiem donosi portal The Hollywood Reporter, w obsadzie filmu "Highlander" znalazł się Jeremy Irons. Aktor miał już okazję pracować z Henrym Cavillem (gwiazdą widowiska) przy okazji widowisk DC, w których Cavill grał Supermana, a Irons Alfreda Pennywortha.

W nowym filmie Irons zagra czarny charakter. Oznacza to, że Kurgan, czyli złoczyńca z oryginalnego widowiska, którego w nowej wersji zagra Dave Bautista, nie będzie jedynym przeciwnikiem Connora MacLeoda.

01.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Kogo dokładnie gra Irons, tego nie podano. Wiadomo jednak, że będzie liderem organizacji The Watchers. Fani cyklu "Nieśmiertelny" powinni znać tę organizację. Obserwatorzy zostali wprowadzeni w 1992 roku w serialu "Nieśmiertelny", którego bohaterem był grany przez Adriana Paula Duncan MacLoad. Obserwatorzy byli tajną organizacją ludzi, którzy wiedzą o istnieniu Nieśmiertelnych i – zgodnie z nazwą – obserwują ich.

W serialu Obserwatorzy nie mieli jednego przywódcy, rządził nimi Trybunał. Był jednak ekstremalny odłam Obserwatorów, którzy zabijali Nieśmiertelnych. Dowodził nimi James Horton, szwagier Duncana MacLeoda.

The Watchers pojawili się także w kinie, w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka", w którym Connor (Christopher Lambert) i Duncan (Adrian Paul) połączyli siły.

Zwiastun filmu "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka"




