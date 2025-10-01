"Nieśmiertelny" z nowym czarnym charakterem inspirowanym serialem!

Wygląda na to, że nowy "Nieśmiertelny" czerpie inspiracje nie tylko z filmu z 1986 roku, ale również z serialu z Adrianem Paulem z lat 90. Taki w każdym razie wniosek wynika z nowych informacji castingowych.
Jeremy Irons kontra Henry Cavill
Jak bowiem donosi portal The Hollywood Reporter, w obsadzie filmu "Highlander"
znalazł się Jeremy Irons
. Aktor miał już okazję pracować z Henrym Cavillem
(gwiazdą widowiska) przy okazji widowisk DC
, w których Cavill
grał Supermana
, a Irons Alfreda Pennywortha
.
W nowym filmie Irons zagra czarny charakter
. Oznacza to, że Kurgan
, czyli złoczyńca z oryginalnego widowiska, którego w nowej wersji zagra Dave Bautista
, nie będzie jedynym przeciwnikiem Connora MacLeoda.
Getty Images © Gilbert Flores
Kogo dokładnie gra Irons, tego nie podano. Wiadomo jednak, że będzie liderem organizacji The Watchers
. Fani cyklu "Nieśmiertelny" powinni znać tę organizację. Obserwatorzy zostali wprowadzeni w 1992 roku w serialu "Nieśmiertelny"
, którego bohaterem był grany przez Adriana Paula
Duncan MacLoad. Obserwatorzy byli tajną organizacją ludzi, którzy wiedzą o istnieniu Nieśmiertelnych i – zgodnie z nazwą – obserwują ich.
W serialu Obserwatorzy nie mieli jednego przywódcy, rządził nimi Trybunał. Był jednak ekstremalny odłam Obserwatorów, którzy zabijali Nieśmiertelnych. Dowodził nimi James Horton, szwagier Duncana MacLeoda
.
The Watchers pojawili się także w kinie, w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka"
, w którym Connor (Christopher Lambert
) i Duncan (Adrian Paul
) połączyli siły.
Zwiastun filmu "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka"