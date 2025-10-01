Newsy Filmy Gwiazdy "Bohemian Rhapsody" i "Fantastycznej 4" w musicalu o AIDS
Gwiazdy "Bohemian Rhapsody" i "Fantastycznej 4" w musicalu o AIDS

Variety
Gwiazdy &quot;Bohemian Rhapsody&quot; i &quot;Fantastycznej 4&quot; w musicalu o AIDS
źródło: Getty Images
autor: Jeremy Chan
Rami Malek, który przed laty zagrał lidera zespołu Queen Freddiego Mercury'ego w "Bohemian Rhapsody", będzie miał okazję popisać się swoimi wokalnymi umiejętnościami. Został bowiem gwiazdą musicalu "The Man I Love".

Ira Sachs kręci musical. Kto w obsadzie?



Malek nie jest jedyną gwiazdą projektu ogłoszoną wczoraj. W obsadzie jest też Ebon Moss-Bachrach, czyli Ben Grimm z widowiska Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Angaż otrzymali także: Rebecca Hall (zagrała w najnowszym filmie Sachsa "Dzień Petera Hujara", Tom Sturridge (serial "Sandman") oraz Luther Ford (serial "The Crown").

03.jpg Getty Images © Dominik Bindl

Reżyser Ira Sachs

Za reżyserię odpowiada Ira Sachs. Scenariusz przygotował Mauricio Zacharias. Panowie stale ze sobą współpracują. Ich ostatnim wspólnym dziełem jest film "Przejścia".

"The Man I Love" określany jest jako musicalowa fantazja. Akcja osadzona została w latach 80. Rami Malek wcieli się w Jimmy'egp George'a. To artysta mieszkający w Nowym Jorku pogrążającym się w chorobie i śmierci, gdzie – mimo wszystko – piękno i miłość są wciąż możliwe.

W tym roku w kinach mogliśmy Ramiego Maleka oglądać już w jednym filmie – thrillerze szpiegowskim "Amator". W Toronto pokazano zaś nowy obraz z jego udziałem "Norymberga" – dramat historyczny opowiadający o kulisach procesu Hermanna Göringa.

Zwiastun filmu "Norymberga"




