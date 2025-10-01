Gwiazdy "Bohemian Rhapsody" i "Fantastycznej 4" w musicalu o AIDS

Rami Malek, który przed laty zagrał lidera zespołu Queen Freddiego Mercury'ego w "Bohemian Rhapsody", będzie miał okazję popisać się swoimi wokalnymi umiejętnościami. Został bowiem gwiazdą musicalu "The Man I Love".
Ira Sachs kręci musical. Kto w obsadzie? Malek
nie jest jedyną gwiazdą projektu ogłoszoną wczoraj. W obsadzie jest też Ebon Moss-Bachrach
, czyli Ben Grimm z widowiska Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
". Angaż otrzymali także: Rebecca Hall
(zagrała w najnowszym filmie Sachsa
"Dzień Petera Hujara
", Tom Sturridge
(serial "Sandman
") oraz Luther Ford
(serial "The Crown
").
Reżyser Ira Sachs Getty Images © Dominik Bindl
Za reżyserię odpowiada Ira Sachs
. Scenariusz przygotował Mauricio Zacharias
. Panowie stale ze sobą współpracują. Ich ostatnim wspólnym dziełem jest film "Przejścia". "The Man I Love"
określany jest jako musicalowa fantazja. Akcja osadzona została w latach 80. Rami Malek
wcieli się w Jimmy'egp George'a. To artysta mieszkający w Nowym Jorku pogrążającym się w chorobie i śmierci, gdzie – mimo wszystko – piękno i miłość są wciąż możliwe.
W tym roku w kinach mogliśmy Ramiego Maleka
oglądać już w jednym filmie – thrillerze szpiegowskim "Amator
". W Toronto pokazano zaś nowy obraz z jego udziałem "Norymberga
" – dramat historyczny opowiadający o kulisach procesu Hermanna Göringa.
Zwiastun filmu "Norymberga"