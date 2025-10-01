Newsy Filmy To żyje! Serialowy remake "Młodego Frankensteina" w drodze na FX
Trwają prace nad pilotowym odcinkiem serialu "Very Young Frankenstein". Będzie to nowa wersja "Młodego Frankensteina" – słynnej komedii Mela Brooksa z Gene'em Wilderem i Martym Feldmanem w rolach głównych. Projekt powstaje dla stacji FX.

Jak podaje The Hollywood Reporter, prace nad pilotowym odcinkiem "Bardzo młodego Frankensteina" trwają od czerwca. W obsadzie znaleźli się Zach Galifianakis, Dolly Wells, Spencer House, Nikki Crawford, Kumail Nanjiani i Cary Elwes. W tej chwili nie wiadomo, jakie przypadły im role, w tajemnicy trzymane są również szczegóły fabuły. Brooks, twórca filmowego oryginału z 1974 roku, będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Towarzyszyć mu będą m.in. showrunnerka Stefani Robinson i reżyser Taika Waititi, którzy mieli już okazję współpracować przy serialu "Co robimy w ukryciu".

Bohaterem "Młodego Frankensteina" jest neurochirurg Frederick (Gene Wilder), wnuk Victora Frankensteina, który wypiera się pokrewieństwa z (nie)sławnym przodkiem. Gdy jednak dowiaduje się, że odziedziczył jego majątek (w tym zamek z laboratorium oraz notatki z eksperymentów), postanawia kontynuować jego dzieło. W końcu, przy pomocy Igora (Marty Feldman) i Ingi (Teri Garr) powołuje do życia Potwora (Peter Boyle).
 

W 2023 roku na Hulu trafił serial "Historia świata: Część II" – kontynuacja "Historii świata: Części I" Mela Brooksa z 1981 roku. Przypominamy zwiastun:


