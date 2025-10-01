To żyje! Serialowy remake "Młodego Frankensteina" w drodze na FX

Trwają prace nad pilotowym odcinkiem serialu "Very Young Frankenstein". Będzie to nowa wersja "Młodego Frankensteina" – słynnej komedii Mela Brooksa z Gene'em Wilderem i Martym Feldmanem w rolach głównych. Projekt powstaje dla stacji FX.
"Bardzo młody Frankenstein" w drodze na FX
Jak podaje The Hollywood Reporter, prace nad pilotowym odcinkiem "Bardzo młodego Frankensteina
" trwają od czerwca. W obsadzie znaleźli się Zach Galifianakis
, Dolly Wells
, Spencer House
, Nikki Crawford
, Kumail Nanjiani
i Cary Elwes
. W tej chwili nie wiadomo, jakie przypadły im role, w tajemnicy trzymane są również szczegóły fabuły. Brooks
, twórca filmowego oryginału z 1974 roku, będzie pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Towarzyszyć mu będą m.in. showrunnerka Stefani Robinson
i reżyser Taika Waititi
, którzy mieli już okazję współpracować przy serialu "Co robimy w ukryciu
".
Getty Images © Jesse Grant
Zach Galifianakis na premierze filmu "Lilo & Stitch"
Bohaterem "Młodego Frankensteina
" jest neurochirurg Frederick (Gene Wilder
), wnuk Victora Frankensteina, który wypiera się pokrewieństwa z (nie)sławnym przodkiem. Gdy jednak dowiaduje się, że odziedziczył jego majątek (w tym zamek z laboratorium oraz notatki z eksperymentów), postanawia kontynuować jego dzieło. W końcu, przy pomocy Igora (Marty Feldman
) i Ingi (Teri Garr
) powołuje do życia Potwora (Peter Boyle
).
Zobacz zwiastun miniserialu "Historia świata: Część II"
W 2023 roku na Hulu trafił serial "Historia świata: Część II
" – kontynuacja "Historii świata: Części I
" Mela Brooksa
z 1981 roku. Przypominamy zwiastun: