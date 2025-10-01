Znany z serialu "Cross" Aldis Hodge zagra w "Road House 2"

Wszystko się zgadza: gwiazda serialu platformy Prime Video wystąpi w nowym filmie platformy Prime Video. Znany z serialu "Cross" Aldis Hodge zagra u boku Jake'a Gyllenhaala w "Road House 2".
Aldis Hodge u boku Jake'a Gyllenhaala "Road House 2"
to oczywiście kontynuacja zeszłorocznego "Road House"
, czyli remake'u "Wykidajły
", którego gwiazdą był Patrick Swayze
. W nowej wersji zastąpił go Jake Gyllenhaal
. Na razie nie znamy szczegółów kontynuacji, nie wiemy więc, w kogo wcieli się Aldis Hodge.
Scenariusz drugiej części napisał Will Beall
("Bad Boys: Ride or Die
", "Aquaman
"). Za kamerą pierwszego filmu stanął Doug Liman
, ale sequel wyreżyseruje Ilya Naishuller
, który ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Hardcore Henry
" i "Nikt
". Aldis Hodge
zagrał w takich filmach jak "Straight Outta Compton
", "Pewnej nocy w Miami
", "Niewidzialny człowiek
" i "Black Adam
". W przyszłym roku wróci w drugim sezonie serialu "Cross
".
"Road House" - zwiastun
O czym opowiada "Road House"?
W tym pełnym adrenaliny remake'u kultowego klasyka z lat 80-tych "Wykidajło
", były zawodnik UFC Dalton (Jake Gyllenhaal
) podejmuje pracę jako bramkarz w barze na Florydzie i odkrywa, że to tylko z pozoru rajskie miejsce.