Znany z serialu "Cross" Aldis Hodge zagra w "Road House 2"

Znany z serialu &quot;Cross&quot; Aldis Hodge zagra w &quot;Road House 2&quot;
źródło: Getty Images
autor: Amanda Edwards
Wszystko się zgadza: gwiazda serialu platformy Prime Video wystąpi w nowym filmie platformy Prime Video. Znany z serialu "Cross" Aldis Hodge zagra u boku Jake'a Gyllenhaala w "Road House 2".
   

Aldis Hodge u boku Jake'a Gyllenhaala



Zrzut ekranu 2024-03-20 o 15.35.46.png


"Road House 2" to oczywiście kontynuacja zeszłorocznego "Road House", czyli remake'u "Wykidajły", którego gwiazdą był Patrick Swayze. W nowej wersji zastąpił go Jake Gyllenhaal.

Na razie nie znamy szczegółów kontynuacji, nie wiemy więc, w kogo wcieli się Aldis Hodge. Scenariusz drugiej części napisał Will Beall ("Bad Boys: Ride or Die", "Aquaman"). Za kamerą pierwszego filmu stanął Doug Liman, ale sequel wyreżyseruje Ilya Naishuller, który ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Hardcore Henry" i "Nikt".

Aldis Hodge zagrał w takich filmach jak "Straight Outta Compton", "Pewnej nocy w Miami", "Niewidzialny człowiek" i "Black Adam". W przyszłym roku wróci w drugim sezonie serialu "Cross".
  

"Road House" - zwiastun




O czym opowiada "Road House"?



W tym pełnym adrenaliny remake'u kultowego klasyka z lat 80-tych "Wykidajło", były zawodnik UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) podejmuje pracę jako bramkarz w barze na Florydzie i odkrywa, że to tylko z pozoru rajskie miejsce.

Road House 2  (2026)

 Road House 2

Road House  (2024)

 Road House

Wykidajło  (1989)

 Wykidajło

Wykidajło 2  (2006)

 Wykidajło 2

