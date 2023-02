BAFTA 2023: Niemiecki film zdominował brytyjskie nagrody. "Wszystko wszędzie naraz" wielkim przegranym

BAFTA 2023 dla "Na Zachodzie bez zmian", "Duchów Inisherin" i "Elvisa"



"Wszystko wszędzie naraz" największym przegranym gali



BAFTA 2023: Lista nagrodzonych



było faworytem BAFTA 2023 mając aż 14 nominacji. Produkcja platformy Netflix przekuła je w. Wiele z nich to te najcenniejsze: dla najlepszego filmu, za reżyserię i scenariusz adaptowany., które miały 10 nominacji, zdołały. Film doceniono w dwóch kategoriach aktorskich, za scenariusz oryginalny oraz uznano go najlepszą produkcją brytyjską.Wielką niespodziankę sprawił, który. Jedno z tych zwycięstwo, to prawdziwe zaskoczenie., choć przecież za rywali miał i Colina Farrella Tegoroczne BAFTA nie były udane dla amerykańskiej produkcji. Film miał aż 10 nominacji. Niestety tylko jedną z nich wymienił na statuetkę.również nie mają się z czego cieszyć. Oba filmy miały po cztery nominacje, a skończyło się na pojedynczych wygranych. To jednak i tak lepszy wynik od tego, jaki uzyskały. Każdy z nich także zdobył cztery nominacje. Galę wręczenia BAFTA zakończyły bez statuetek. Charlotte Wells (reżyserka/scenarzystka)(głosowanie publiczności)Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?