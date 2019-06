BIULETYN: "Dolina krzemowa" dobiega końca

HBO zapowiedziało, że nadchodzący sezon serialubędzie ostatnim. Będzie on też krótszy, bo złoży się na niego zaledwie siedem odcinków. [za: The Hollywood Reporter] Patrick J. Adams został gwiazdą serialu stacji National Geography. Będzie to ekranizacja książki Toma Wolfe'a, która doczekała się już wersji filmowej w 1983 roku pod tytułem. Serial opowie o kulisach kosmicznego wyścigu między ZSRR i USA po zakończeniu II wojny światowej oraz o Programie Merkury. Adams wcieli się w astronautę Johna Glenna. [za: Deadline] Ben Crompton dołączyli do obsady filmu, który wyreżyseruje Ben Wheatley . Będzie to nowa ekranizacja powieści Daphne Du Maurier . Jest to historia młodej kobiety, która wychodzi za mąż za bogatego wdowca. Ze zdumieniem odkrywa, że nieżyjąca żona mężczyzny wcale nie wyprowadziła się z posesji. [za: The Hollywood Reporter] Kay Cannon szykuje dla platformy Amazon komediowy serial akcji. Jest to historia dziewczyny z uprzywilejowanej rodziny, która odkrywa, że jej bogactwo pochodzi z nieetycznych źródeł. Kiedy jej świat wywraca się do góry nogami, musi wyruszyć na niebezpieczną misję ratunkową, podczas której dokona rzeczy, o których myślała, że nigdy nie będzie w stanie ich uczynić. [za: Deadline]