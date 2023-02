Sposób Warner Bros. Discovery na więcej kasy? Cenzura

"Czysta krew" i "Dolina krzemowa" zostaną ocenzurowane

Już prawie rok trwają porządki w nowym koncernie Warner Bros. Discovery. A wszystko za sprawą jego szefa Davida Zaslava. Orędownik tradycyjnych sposób zarabiania pieniędzy stawia na kino i telewizję z reklamami. Każdy program ma zarabiać.To za sprawą tej polityki ubiegły rok minął w HBO i HBO Max pod znakiem cięcia projektów.(kontynuacja "Scooby-Doo")(który jednak został uratowany przez stację Starz).Innym rozwiązanie, które właśnie zostało wdrożone, jestPierwszymi tytułami, które zostały tak potraktowane są dwa starsze tytuły HBO:będzie od dziś pokazywana na antenie TNT, aw TBS. Obie stacje są częścią Warner Bros. Discovery.Jednak widzowie TNT i TBS nie zobaczą tych seriali w wersji oryginalne. Stacje ten działają bowiem według ostrzejszych przepisów, dlatego teżtam. Poszczególne odcinki zostaną też zmontowane na nowo, by uwzględnić przerwy na reklamy.O nowej strategii WBD tak wypowiada się Kathleen Finch, szefowa działu U.S. Networks Group: