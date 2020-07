BIULETYN: "Ramy" dostaje trzeci sezon

Hulu zamawia trzeci sezon serialu komediowego " Ramy ". Decyzja nastąpiła sześć tygodniu po premierze sezonu drugiego. [za: The Hollywood Reporter]Showtime szykuje serial "La Bravura". Będzie to thriller psychologiczny o mężczyźnie kręcącym dokument ze skoku, jaki szykuje jego żona na Getty Museum. [za: Deadline] Lucy Liu zagra główną rolę w niezatytułowanym serialu komediowym wcześniej znanym jako "Bossy" i "Kids Matter Now". Jest to historia surowej szefowej, która nigdy nie miała cierpliwości do pracowników mających dzieci. Jej podejście zmienia się, kiedy sama adoptuje dziecko. Jej mentorką na nowej drodze życia zostaje jej asystentka, matka trójki dzieci. [za: The Hollywood Reporter]Serial dokumentalny Netfliksa " Farmaceuta " stał się inspiracją dla filmu fabularnego. Producentem projektu jest David Permut . [za: Deadline] Mira Nair wyreżyseruje dla Amazonu serial na podstawie podcastu "The Jungle Prince of Delhi". Będzie to historia indyjskiej rodziny o królewskich korzeniach rozgrywająca się w okresie podziału kolonialnych Indii na niepodległe Indie i Pakistan. [za: The Hollywood Reporter]Teatralna sztuka w odcinkach "Ravenswood Manor" Justina Sayre'a zostanie zmieniona w serial telewizyjny. Akcja sztuki rozgrywa się w małej mieścinie Ravensport w Nowej Anglii w 1976 roku. To rodzinnego miasteczka pod osłoną nocy wraca Bettina Doors, która robiła karierę w Hollywood. Jest dziedziczką sióstr Ravenswood - ostatnich kobiet, które oskarżono w Ameryce o bycie czarownicami. Ukrywane przez lata tajemnice nagle zaczną wychodzić na jaw, kiedy przez miasto przetacza się fala idiotycznych mordów. [za: Deadline] Jake Szymanski został wybrany na stanowisko reżysera filmu komediowego o poszukiwaniu skarbów. Fabuła inspirowana będzie przygodami pisarza Hudsona Morgana, który wraz ze swoimi przyjaciółmi próbował odnaleźć złoto i diamenty ukryte przez milionera Forresta Fenna. [za: The Hollywood Reporter]FX zleca realizację piątego sezonu serialu komediowego " Lepsze życie ". Premiera planowana jest na przyszły rok. [za: Variety]HBO Max zleca realizację filmu "When Katie Met Cassidy". Będzie to ekranizacja książki Camille Perri, która sama przygotuje scenariusz. Jest to historia Katie, która w wieku 28 lat miała już poukładane życie. Wtedy rzucił ją narzeczony, co kompletnie ją zdruzgotało. Jednak jej życie wywróciło się do góry nogami dopiero wraz ze spotkaniem Cassidy, seksownej, pewnej siebie kobiety. Chemia, jaka się między nimi wywiązała, każe im zakwestionować wszystko, co wiedziały o miłości i seksie. [za: The Hollywood Reporter]Sony kupiło prawa do nowej książki Kevina Kwana, autora "Bajecznie bogatych Azjatów". Powieść nosi tytuł "Sex and Vanity" i jest historią kobiety rozdartej pomiędzy dwójką mężczyzn. [za: Variety]