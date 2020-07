BIULETYN: Będzie 11. sezon "Pohamuj entuzjazm"

Serial " Pohamuj entuzjazm " nie dobiegnie jeszcze końca. Właśnie zamówiono 11 sezon. Jest to najdłużej nadawany serial stacji HBO. [za: The Hollywood Reporter]Aktor Danny Hicks , który przed laty często występował w filmach Sama Raimiego , nie żyje. Zmarł z powodu choroby nowotworowej w wieku 68 lat. [za: Deadline] Stefon Bristol stanie za kamerą thrillera sf "Breathe". Akcja filmu rozgrywać się będzie w niedalekiej przyszłości. Matka i córka staną do nierównej walki ze zdesperowanymi nieznajomymi, którzy za wszelką cenę chcą przejąć ich pełną życiodajnego tlenu enklawę. [za: Deadline]Legenda amerykańskiej komedii, Carl Reiner , nie żyje. Miał 98 lat. [za: The Hollywood Reporter] Stephen Williams wyreżyseruje inspirowany prawdziwą historią film "Black Mozart". Autorem scenariusza jest Stefani Robinson . Bohaterem filmu będzie Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Syn pochodzącej z Senegalu niewolnicy i francuskiego kolonisty stał się pierwszym czarnoskórym muzykiem, który prowadził najważniejsze francuskie orkiestry. Był również najlepszym europejskim szermierzem, nauczycielem jazdy konnej, elitarnym muszkieterem, niesławnym kobieciarzem i pułkownikiem dowodzącym oddziałem wojskowym w czasie Rewolucji Francuskiej. [za: Variety]Niewydana jeszcze książka dla dzieci Shawna Amosa pod tytułem "Cookies & Milk" zostanie zekranizowana. Jest to historia czarnoskórego chłopca, który niechętnie zgadza się pomóc ojcu otworzyć sklep ze słodyczami na legendarnym Sunset Blvd. [za: Deadline] Will Packer wyprodukuje dla studia Universal dramat sportowy "One and Done". Będzie to historia niezwykle utalentowanego sportowo licealisty, który zaskakuje wszystkich decyzją o kontynuowaniu edukacji na jednej z HBCU (uczelnie powstałe po delegalizacji niewolnictwa, w których czarnoskórzy Amerykanie mogli kończyć studia wyższe w czasach, kiedy obowiązywała segregacja rasowa). Autorami scenariusza są Chad Sanders i Chris Spencer. [za: The Hollywood Reporter] Freida Pinto łączą siły, by wyprodukować seria "Dressed in Dreams". Będzie to ekranizacja książki pod tym samym tytułem. W książce Tanisha C. Ford opisuje, jak moda na przestrzeni lat pozwalała czarnoskórym mieszkańcom Ameryki dokonywać ekspresji swojej tożsamości. [za: Variety]Norweski cykl thrillerów "Leonard Vangen" Larsa Lentha zostanie zmieniony w serial. Z projektem związali się reżyser Geir Henning Hopland i scenarzysta Rolf-Magne Golten Andersen. [za: Deadline]Kompozytor Johnny Mandel , zdobywca Oscara i pięciokrotny laureat Grammy, nie żyje. Miał 94 lata. [za: The Hollywood Reporter]Serial animowany " Mission Hill " może doczekać się rebootu/spin-offu. Twórcy oryginału pracują bowiem nad projektem, którego bohaterami byliby Gus Duncz i Wally Langford, czyli drugoplanowe postacie z " Mission Hill ". [za: Deadline]