BIULETYN: Będzie 2. sezon "Russian Doll"

Netflix zleca realizację drugiego sezonu serialu. Będzie się on składał z ośmiu odcinków. [za: The Hollywood Reporter] John Ortiz znaleźli się w obsadzie filmu, który wyreżyseruje według własnego scenariusza Malcolm M. Mays. Będzie to historia byłego skazańca, który przeszedł duchową przemianę. Został on przez byłą kochankę wplątany w sprawę morderstwa, które ma związek z kryzysem wodnym, w jaki pogrążona jest społeczność Flint w stanie Michigan. [za: Deadline] Masaaki Yuasa ogłosił, że zamierza wyreżyserować film animowany będący muzyczną fantazją na temat życia i twórczości słynnego XIV-wiecznego dramaturga i aktora. Projekt nosi tytuł. Scenariusz przygotowała Akiko Nogi . Premiera planowana jest na 2021 rok. [za: Variety] Paul Feig jest kolejny po Stevenie Spielbergu reżyserze, który przygotuje projekt na potrzeby platformy Jeffreya Katzenberga Quibi. Platforma ma prezentować krótkie formy filmowe idealnie nadające się do oglądania na komórkach i tabletach. [za: The Hollywood Reporter] Collin Chou dołączył do obsady netfliksowego filmu. Będzie to historia idealnej uczennicy chińskiego pochodzenia, która zaczyna pomagać szkolnej gwieździe sportu zdobyć serce dziewczyny. Problem w tym, że bohatera również się w niej podkochuje... [za: Deadline] Abigail Cowen dołączyła do obsady filmu. Będzie to biografia jednego z najbardziej popularnych obecnie chrześcijańskich piosenkarzy Jeremy'ego Campa, którego zagra K.J. Apa . [za: Deadline]Amblin Partners zakupiło prawa do produkcji pełnometrażowego horroru na bazie nominowanej do nagrody BAFTA krótkometrażówki. Za projekt odpowiadać będą twórcy oryginału: reżyser Paul Taylor oraz scenarzyści Megan Pugh Ben Clark . Jest to historia pielęgniarki, która opiekując się staruszką mieszkającą w podupadającym domostwie staje się obiektem zainteresowania mrocznego bytu powiązanego z tytułowymi niebieskimi drzwiami. [za: The Hollywood Reporter]Producenci Bruce Cohen i Scott Delman zakupili prawa do wydanej niedawno książki Mary Beth Keane. Opowiada ona o losach dwóch mieszkających po sąsiedzku rodzin świeżo upieczonych policjantów. Jest to rozpisana na cztery dekady historia przyjaźni, tragedii oraz potęgi przebaczenia. [za: Deadline]