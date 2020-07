BIULETYN: Będzie 2. sezon serialu "Jeszcze nigdy..."

Platforma Netflix zamawia realizację drugiego sezonu serialu komediowego " Jeszcze nigdy... ". [za: The Hollywood Reporter]Pod koniec miesiąca w Australii zostaną wznowione prace nad widowiskiem Marvela " Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings ". Zdjęcia rozpoczęły się w lutym, lecz miesiąc później musiały zostać przerwane z powodu koronawirusa. [za: Deadline]Netflix ogłosił datę premiery nowego filmu Charliego Kaufmana I'm Thinking of Ending Things ". Zobaczymy go na platformie 4 września. [za: Twitter] Samuel Levine zagrają w dramacie o pandemii koronawirusa kręconym z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Projekt nosi tytuł "Before the World Set on Fire" i opowie o związku młodej profesorki filozofii z jej utalentowanym studentem. Za kamerą stanie Jaclyn Bethany . [za: The Hollywood Reporter] Mitchell Hoog dołączył do obsady projektu "After Masks". Jest to film-antologia w pięciu częściach napisany i wyreżyserowany przez samych aktorów, którzy pozostawali w domach. Poszczególne filmy będą opowiadać różne historie związane z COVID-19, strachem, poczuciem niepewności i izolacją. [za: Deadline]