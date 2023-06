Netflix: Top 10 tygodnia – zmiany w rankingu wykorzystał Tyler Rake

Nowy członek rodziny to duże przeżycie dla starszego rodzeństwa. Brat Tima jest jednak jeszcze gorszy – to szef udający dziecko, który pod przykrywka realizuje swoje straszne plany.

Bohaterami komedii " Cudowne tygodnie " są trzy pary. Najpierw poznajemy odnoszącą sukcesy, nastawioną na karierę Anne ( Sallie Harmsen ), która po urlopie macierzyńskim uświadamia sobie, że dziecko dużo zmienia w życiu. W jej relacji z mężem Barrym ( Soy Kroon ) pojawiają się rysy. Anne dołącza do klubu dla matek założonego przez Kim ( Katja Schuurman ). Kim jest żoną Roos ( Sarah Chronis ). Razem wychowują dwójkę dzieci, które przyszły na świat dzięki pomocy ich przyjaciela Kaja (Louis Talpa). Nie wszystko jednak wygląda różowo. Ilse ( Yolanthe Cabau ) i jej mąż Sabri ( Ilias Ojja ) też borykają się z problemami. Pochodzą z różnych kultur i mają inne wizje wychowywania dziecka. To powoduje tarcia w ich związku, zwłaszcza gdy matka Sabri wprowadza się do nich, aby im pomóc.

Film to oryginalna historia, której nie opisano w komiksach. Jest to opowieść o królu czarodziejów (Wizard King), której nie ujawniono w oryginalnej mandze. Nad jej produkcją będzie czuwał autor mangi – Yūki Tabata . W świecie, w którym magia jest najważniejsza, Asta, chłopiec, który urodził się bez magicznych mocy, pragnie zostać "królem czarodziejów", aby pokonać przeciwności, dowieść swojej siły i dotrzymać obietnicy złożonej przyjaciołom.

(Sezon 4) Dwa lata po tym, jak brutalne morderstwo Grace wywróciło życie ich wszystkich do góry nogami, rodzina Stone’ów nadal nie może się pozbierać. Zdruzgotany Ben wciąż opłakuje żonę i szuka porwanej córki. Pogrążony w żalu rezygnuje z roli współkapitana łodzi ratunkowej, zostawiając Michaelę samą na posterunku. Dowodzenie łodzią w pojedynkę to zadanie prawie niemożliwe, ponieważ każdy ruch pasażerów jest teraz monitorowany przez rządowy rejestr. Data zgonu zbliża się wielkimi krokami, a pasażerowie desperacko szukają sposobu na przetrwanie. Pojawia się tajemniczy pasażer z paczką dla Cala, która zmienia wszystko, co wiedzą o locie 828 i okazuje się kluczem do odkrycia tajemnicy wezwań. Widzów czeka kolejna niezwykła, zagmatwana i bardzo wzruszająca podróż.