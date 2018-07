BIULETYN: Będzie ciąg dalszy serialu "Impulse"

YouTube ogłasza, że powstanie drugi sezon serialu. Będzie się składał z 10 odcinków. [za: Deadline] Moon Bloodgood dołączyła do obsady serialu Apple'a. Zagra przyjaciółkę Poppy Parnell, upartej dziennikarki, która postanawia zająć się sprawą prawdziwego morderstwa sprzed lat i wątpliwym wyrokiem, jaki w niej zapadł. [za: Deadline] Elizabeth Banks została jedną z producentek komedii romantycznej. Tytuł odnosi się do bardzo rzadkiego zjawiska polegającego na tym, że kobieta spodziewa się narodzin bliźniaków, z których każde ma innego ojca. I właśnie to spotyka główną bohaterkę filmu. Autorką scenariusza jest Savion Einstein. [za: Deadline] Anna Diop dołączyli do obsady nowego filmu Jordana Peele'a . Szczegóły fabuły wciąż nie zostały ujawnione. [za: Deadline]Francuski komiks Christophe'a Becazostanie zekranizowany jako widowisko kinowe. Historia rozgrywa się w przyszłości w gigantycznym kompleksie kanałów pod wielką metropolią. To miejsce, w którym przebywają różnej maści mutanty. Grupa pod dowództwem policjanta imieniem Jericho próbuje utrzymać pozory porządku i walczy z próbami przeniesienia konfliktów na powierzchnię. [za: Variety] Paris Jackson zagra piosenkarkę marzącą o wielkiej karierze i dziewczynę głównego bohatera niezależnej produkcji. Jest to historia młodego mężczyzny, który chciałby zrobić karierę w branży muzycznej jako A&R. Na razie jednak roznosi w wydawnictwie płytowym firmę. Kluczem do kariery może okazać się podstarzały, niezrównoważony, zapomniany rockman. Obraz wyreżyseruje Rachel Winter. [za: Deadline] Alicia Witt zagra główną rolę w filmie. Będzie to uwspółcześniona wersja powieści Jane Austen . Główną bohaterką będzie spełniona singielka i pracoholiczka Wren Cosgrove. Jej uporządkowana egzystencja zatrzęsie się w posadach, kiedy firma, w której pracuje, otrzymuje zlecenie od mężczyzny, którego oświadczyny przed laty odrzuciła. Los chce, że teraz będzie musiała z nim codziennie współpracować, podczas gdy wolałaby się zwinąć w kłębek i wyć niczym histeryczne nastolatka. [za: Deadline]Pokazywany w tym roku na festiwalu Sundance dokumentstanie się podstawą filmu fabularnego. Obraz jest historią trojaczków, którzy zaraz po urodzeniu zostali rozdzieleni i nie znali prawdy o sobie. Spotkali się dopiero jako dorośli. [za: Deadline]