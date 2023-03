Najlepsze filmy i seriale o adopcji. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Nominowany do Oscara dramat " Lion. Droga do domu " to film oparty na życiorysie Saroo Brierleya ( Dev Patel ), który jako pięciolatek zgubił się na ulicach Kalkuty. Gdy trafia do sierocińca, zostaje adoptowany przez australijską parę, Sue ( Nicole Kidman ) i Johna ( David Wenham ) Brierleyów. Po latach od feralnego wypadku Saroo postanawia wrócić do Indii w poszukiwaniu biologicznych rodziców. Historię, którą napisało życie, twórcy postanowili pokazać jako klasyczny melodramat o dziecku bez własnego domu. Dobroć ludzi wokół (a może przeznaczenie) sprawiła, że bohater mógł rozpocząć swoją drogę jeszcze raz. Nie brakuje wzruszających wspomnień, łzawych spotkań czy pięknych ujęć natury - wszystko podporządkowane tytułowej podróży, która ostatecznie nie zakończyła się wygraną podczas 89. rozdania nagród Amerykańskiej Akademii.