BIULETYN: Elle Fanning powróci jako Katarzyna Wielka

Hulu zamawia drugi sezon serialu " Wielka ", w którym główną rolę gra Elle Fanning . [za: The Hollywood Reporter] David Farr napisze scenariusz serialu "The Midwich Cuckoos". Będzie to ekranizacja słynnej powieści sf Johna Wyndhama wydanej w Polsce pod tytułem "Kukułcze jaja z Midwich". Podczas corocznego pikniku w miejscowości Midwich ma miejsce tajemnicze zdarzenie. Wszyscy mieszkańcy w niewyjaśnionych okolicznościach zapadają w sen. Po kilku tygodniach okazuje się, że wszystkie młode kobiety są w ciąży. Kiedy dzieci przychodzą na świat ku zdumieniu wszystkich ich wygląd jest niemal identyczny... Serial powstanie dla stacji Sky i ma liczyć 8 odcinków. [za: Deadline]Serial " Katy Keene ", czyli spin-off " Riverdale ", został skasowany. Na antenie stacji The CW przetrwał zaledwie jeden sezon. [za: The Hollywood Reporter]Disney+ zaprezentował plakat filmu animowanego " Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe ". Plakat ujawnia również datę premiery - 28 sierpnia. [za: Movieweb]Komiks "DeadEndia" zostanie zekranizowany. Platforma Netflix zleca realizację serialu animowanego. Będzie to historia Barneya, Normy i magicznego, gadającego psa Pugsleya, którzy w wakacje pracują w parku rozrywki stylizowany na nawiedzony dom. Sporo czasu spędzają jednak walcząc z paranormalnymi siłami destrukcji. [za: Deadline]Nagrody Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych nie zostaną wręczone 24 stycznia 2021 roku. Nowy termin został wyznaczony na 14 marca. [za: The Hollywood Reporter]Pat McGee szykuje nowy dokument. Bohaterem filmu będzie Charles Booker, kandydat do Senaty z ramienia Demokratów, który w niedawnych wyborach w Kentucky minimalnie przegrał z byłą pilotką myśliwca służącą w Marines Amy McGrath. [za: Deadline]