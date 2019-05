Netflix bez nowych seriali stacji the CW?

Wygląda na to, że umowa licencyjna między serwisem Netflix a CBS i Warner Bros., firmami-matkami stacji the CW, nie zostanie przedłużona.Oznacza to, że trzy nowe seriale the CW -i spinoff- nie trafią automatycznie na Netfliksa. Pojawienie się każdego z nich na serwisie będzie wymagało osobnych negocjacji.Nie oznacza to oczywiście, że seriale nie zawitają na Netfliksa.jest jednak podobno szykowana do premiery na nadchodzącym serwisie Warnera.wciąż mają szansę - ale prawdopodobnie Netfliks będzie musiał rywalizować o nie z innymi serwisami.Dotychczasowa umowa między Netfliksem a the CW gwarantowała, że seriale stacji trafiają na serwis po zakończeniu sezonu (osiem dni po premierze finału).