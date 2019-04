BIULETYN: Koniec serialu "The Gifted: Naznaczeni"

Stacja FOX kończy współpracę z należącym do Disneya 20th Century Fox Television. Przynajmniej jeśli chodzi o serial. Stacja postanowiła, że nie zamówi trzeciego sezonu. FOX podziękował również za inny serial 20th Century Fox Television, którego kasacja nastąpiła po pierwszym sezonie. [za: The Hollywood Reporter] David Thewlis zagra jedną z głównych ról w nowym serialu stacji National Geographic pod tytułem. Będzie to ekranizacja książki Annie Proulx wydanej w Polsce pod tytułem "Drwale". Pod koniec XVII wieku dwóch młodych mężczyzn bez grosza przy duszy, René Sel and Charles Duquet, przybywa do Nowej Francji. Wiążą się z feudałem i w zamian za ziemię trudnią się drwalnictwem. René nie jest w stanie rozliczyć się z właścicielem lasu. Zostaje zmuszony do poślubienia kobiety plemienia Mikmaw. Jego potomkowie żyją pomiędzy dwiema wrogimi kulturami. Charles, przebiegły i bezlitosny, ucieka przed panem feudalnym, zaczyna handlować futrami, a następnie wznawia przedsiębiorstwo drzewne. [za: Deadline] Moon Shavit zagra główną rolę oraz będzie jedną z producentek serialu. Projekt opowie o mrocznej karcie z początków współczesnego Izraela. Między 1948 a 1954 roku od 1,5 tysiąca do 5 tysięcy dzieci i noworodków świeżo przybyłych do Izraela imigrantów z Jemenu, Iraku, Maroka, Tunezji i Bałkanów zniknęło. Sprawa do dziś nie została wyjaśniona. Podejrzewa się, że znaczna część tych dzieci została sprzedana lub przekazana ocalałym z Holokaustu w ramach tajnej akcji. Inne teorie mówią, że były wykorzystywane w badaniach i umarły. [za: The Hollywood Reporter] David Harris kupił prawa do ekranizacji książki Davida Morrella wydanej w Polsce pod tytułem "Obrońca". Nikt nie zna jego prawdziwego nazwiska, nie wie, gdzie mieszka. Wyszkolony w Delta Force, obecnie pracownik agencji ochrony o międzynarodowym zasięgu, Global Protection Services, potrafi wykazać całkowite opanowanie w najbardziej niebezpiecznej sytuacji. Cavanaugh specjalizuje się w likwidacji zagrożeń – szybko, skutecznie i bezgłośnie. Jego najnowszym klientem jest błyskotliwy naukowiec, biochemik, Daniel Prescott. Grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo: dokonał odkrycia, na którym zależy wielu ludziom. Cavanaugh ma pomóc mu zniknąć, zapewnić nową tożsamość. Pozornie proste zadanie okazuje się znacznie trudniejsze niż mógłby przypuszczać. Prześladowcy są doskonale wyszkoleni i zdeterminowani. Wydarzenia wymykają się spod kontroli. Zespół Cavanaugha ginie w akcji, tylko on jeden uchodzi z życiem. Klient znika. Wydaje się, że śmierć agentów z GPS nie była przypadkowa, że to sam Prescott stoi za wszystkim. Wkrótce także i Cavanaugh znajdzie się na celowniku. Nie mogąc zaufać nikomu, poza własną żoną, wspólnie z nią rusza w pościg za tajemniczym wrogiem, wobec którego czuje się całkowicie bezbronny... [za: Deadline] Isa Briones dołączyli do obsady niezatytułowanego serialu z cyklu, którego głównym bohaterem jest Jean-Luc Picard. Na razie nie ujawniono, kogo zagrają. [za: The Hollywood Reporter] Marque Richardson dołączył do obsady filmu. Kiedy nieoczekiwanie umiera patriarcha bogatej i wpływowej rodziny, jego żona i córka otrzymują szokujący tajny spadek, który grozi zniszczeniem wszystkie, co w ich życiu cenne. [za: Deadline] McG wyprodukuje komediowy serial animowany. Powstanie on na bazie postaci wymyślonej przez aktora/DJ-a Dillona Francisa i prezentowanej na jego kanałach społecznościowych. Francis napisał scenariusz we współpracy ze Spencerem Porterem. [za: Deadline]