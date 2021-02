James Cameron jednym z producentów serialu "Prawdziwe kłamstwa"

Stacja CBS dała zielone światło na realizację pilota serialu opartego na hicie kinowym " Prawdziwe kłamstwa " z 1994 roku.Scenariusz pierwszego odcinka napisał Matt Nix (" Tożsamość szpiega "). Za kamerą stanie McG (" Chuck "). Panowie będą także producentami serialu do spółki z twórcą filmowego oryginału, Jamesem Cameronem McG od pięciu lat próbował przenieść " Prawdziwe kłamstwa " na mały ekran. W 2017 roku udało mu się zainteresować projektem stację Fox. Marc Guggenheim napisał wówczas scenariusz pilotowego odcinka. Show nie doszedł jednak do realizacji. Miejmy więc nadzieję, że tym razem producent będzie miał więcej szczęścia. Prawdziwe kłamstwa " to historia Harry'ego Taskera ( Arnold Schwarzenegger ), agenta do zadań specjalnych. Harry działa w tajemnicy i nawet jego żona Helen ( Jamie Lee Curtis ) nie wie, kim jest naprawdę, od lat żyjąc w przeświadczeniu, że poślubiła nudnego sprzedawcę komputerów. Gdy prawda o podwójnym życiu Harry'ego wychodzi na jaw, oboje z Helen wpadają w ręce międzynarodowych terrorystów. Teraz muszą dać z siebie wszystko, by ocalić nie tylko swoje małżeństwo, ale i życie.