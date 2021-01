BIULETYN: Nie żyją Mira Furlan, Nathalie Delon i Rémy Julienne

Nie żyje Mira Furlan . Aktorka znana z seriali " Babilon 5 " i " Zagubieni " miała 65 lat. [za: Deadline]Epic Games, studio odpowiedzialne za hit " Fortnite ", rozszerza działalność i zajmie się produkcją filmu animowanego "Gilgamesh". Obraz inspirowany będzie "Eposem o Gilgameszu" z końca III tysiąclecia p.n.e. [za: Deadline]Nie żyje Nathalie Delon . Francuska aktorka znana z filmu " Samuraj " miała 79 lat. [za: Deadline] Garret Dillahunt dołączył do obsady thrillera "Ambulance", którego gwiazdami są Jake Gyllenhaal Yahya Abdul-Mateen II . Obraz będzie amerykańskim remakiem duńskiego " Ambulancen ". Oryginał był opowieścią o dwóch braciach, którzy w akcie desperacji postanawiają napaść na bank. Akcja nie powodzi się i bracia zmuszeni są porwać ambulans wraz z osobami znajdującymi się w nim. Im trudniejsza robi się sytuacja, tym większe rysy pojawiają się na relacji między rodzeństwem. Za kamerą stanie Michael Bay . [za: Deadline]Nie żyje Rémy Julienne . Francuski mistrz motocrossowy przez wiele lata pracował jako kaskader m.in. przy " Włoskiej robocie " i filmach o Jamesie Bondzie . Miał 90 lat. [za: Deadline]Powstanie serialowa ekranizacja "Embers of War", pierwszego tomu cyklu sf Garetha L. Powella. Jest to opowieść o obdarzonym samoświadomością okręcie kosmicznym, który powstał jako maszyna wojenna, lecz teraz ma dość śmierci i zajmuje się akcjami humanitarnymi. Niestety misja poszukiwawcza zaginionego statku pasażerskiego zmieni się w coś dużo poważniejszego. Aby odnieść sukces, okręt będzie musiał przypomnieć sobie, jak się walczy. [za: Variety] Stephen Moyer zagrają główne role w thillerze sf "SHTF". Jest to opowieść o ojcu i synu, którzy po apokaliptycznej katastrofie zbudowali sobie bezpieczną przystań na uboczu świata. Ich harmonię niszczy pojawienie się nieznajomej kobiety. [za: Deadline]