BIULETYN: Nowy plakat filmu "LEGO PRZYGODA 2"

W sieci pojawił się nowy plakat filmu. [za: Collider] George Eads zagra w koreańskiej produkcji. Wcieli się w amerykańskiego oficera dowodzącego jedną z akcji desantowych podczas bitwy o Inczon, która miała miejsce we wrześniu 1950 roku w ramach wojny koreańskiej. [za: Variety]została najlepszym filmem zdaniem krytyków filmowych związanych ze środowiskiem LGBT. Obraz zdobył trzy Doriany. W kategoriach telewizyjnych wygrałozdobywając cztery statuetki. [za: The Hollywood Reporter] Kim Delaney powróci jako Diane Russell a Bill Brochtrup jako John Irvin w szykowanym przez ABC wznowieniu serialu. Nowy sezon powstanie 14 lat po zakończeniu serialu. [za: Deadline] Alex Kurtzman zapowiada produkcję drugiego serialu animowanego osadzonego w uniwersum "Star Trek" powstającym dla CBS All Access. Pierwszy, który został ogłoszony już jakiś czas temu, nosi tytuł. [za: The Hollywood Reporter] James Badge Dale zagra jedną z głównych ról w nowym serialu stacji Starz. Wcieli się w detektywa próbującego rozwiązać sprawę morderstwa jego informatora. [za: Deadline] Dante Basco zakupił prawa do ekranizacji internetowego komiksu. Opowiada on o dzieciach i ich próbach radzenia sobie z różnymi życiowymi problemami. [za: Deadline]