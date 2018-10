BIULETYN: Daredevil i Maria, królowa Szkotów na plakatach

Pojawił się nowy plakat 3. sezonu. [za: Coming Soon] Adam Ray zagra główną rolę w filmieJest to historia sympatycznego mężczyzny, który postanawia zostać kierownikiem popularnego ośrodka wypoczynkowego w Arizonie wierząc, że w ten sposób zdobędzie kobietę swoich marzeń. [za: Deadline] Taylor Black dołączyła do obsady filmu. Akcja filmu osadzona jest w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy w Stanach panowała segregacja rasowa. Dwóch czarnoskórych przedsiębiorców - Bernard Garrett ( Mackie ) i Joe Morris ( Jackson ) - postanowiło obejść system. Założyli więc biznes i zatrudnili figuranta, Matta Steinera ( Hoult ), żeby odgrywał właściciela firmy, a sami udawali sprzątacza i szofera. Biznes okazał się sukcesem i panowie stali się bogaci. Jednak wraz z bogactwem i władzą wzrosło ryzyko, że oszustwo wyjdzie na jaw. [za: Deadline] Elsie Fisher zagra jedną z głównych ról w filmie muzycznym Kena Kwapisa . Będzie to historia trzech sióstr Wiggin, które w 1968 roku nagrały niesławny album rock'n'rollowy "Philosophy of the World". [za: The Hollywood Reporter]ABC zleca realizację sequela/reboota jednego ze swoich najpopularniejszych seriali kryminalnych,. Jednym z głównych bohaterów będzie Theo Sipowitz, syn nieżyjącego już detektywa Andy'ego Sipowitza. [za: Deadline]Oto nowy plakat filmu. [za: Coming Soon]Stacja CW zamawia serial komediowy inspirowany "Dorianem Grayem". W tej wersji jednak Dorian będzie młodą dziewczyną. [za: Deadline] Joshua Bassett zagra główną rolę w serialu, który Disney szykuje na potrzeby swojej platformy. Jest to historia cynicznego i zarazem uroczego ucznia trzeciej klasy liceum, który postanawia odzyskać byłą dziewczynę. W tym celu stara się o rolę w szkolnej inscenizacji "High School Musical", w której wystąpi też jego ukochana. [za: Deadline] Ben Lewis dołączył do obsady serialu. Zagra dorosłego syna tytułowego bohatera. [za: Deadline]HBO kasuje serial. Trzeci sezon okazał się być ostatnim. [za: Deadline] Celia Au dołączyli do obsady serialu Netfliksa. [za: Deadline]Twórcyzyskali prawa do ekranizacja niezwykle popularnej w Stanach książki Judy Blume. Jest to historia dorastającej Margaret, która zmaga się z codzienną rzeczywistością bycia dziewczyną na progu dojrzałości. [za: Deadline] Jack Griffo i Genevieve Hannelius znaleźli się w obsadzie filmu. Jest to historia ucznia ostatniej klasy liceum, który spędził ostatnie cztery lata niezauważony przez innych uczniów. Kiedy przypadkowo doprowadza do zawieszenia największego łobuza, dociera do niego, że zostały mu tylko dwa tygodnie, by doświadczyć wszystkich rzeczy, które go ominęły. [za: Deadline]Netflix zamawia drugi sezon serialu. [za: Deadline] Jessica St. Clair dołączyła do obsady filmu. Będzie to historia dwóch przyjaciółek, które zakładają wspólnie odnoszącą sukces firmę kosmetyczną. Ich znajomość zostanie jednak wystawiona na próbę, kiedy na horyzoncie pojawią się osoby zainteresowane wykupieniem udziałów. Różnice, jakie dotychczas przyciągały do siebie kobiety, nagle staną się paliwem dla okrutnej wojny, która może zagrozić ich osobistym i zawodowym relacjom. [za: Collider] Chloe Coleman zagrają razem z Dave'em Bautistą w filmie. Jest to historia agenta CIA zaprawionego w boju, uczestnika najbardziej niebezpiecznych akcji. Jednak nowe zadanie może okazać się za trudne. Jako tajniak ma prześwietlić pewną rodzinę. Zadanie wymaga, by znalazł się na łasce 9-letniej córki tych, których infiltruje. [za: Deadline]