"LEGO PRZYGODA 2" na Blu-ray i DVD od 27 maja

Pięć lat po starciu z bezwzględnym Prezesem Biznesem, o czym opowiadał film, na ulicach Klocburga ponownie zapanował spokój, a jego mieszkańcom udało się odbudować zniszczone miasto. Niestety, bardzo szybko przekonali się, że sielanka nie może trwać długo.Mieszkańcy Klocburga stoją w obliczu nowego zagrożenia. Pochodzący z kosmosu najeźdźcy LEGO DUPLO niszczą wszystko w tak szybkim tempie, że nikt nie nadąża z odbudowywaniem. Aby ich pokonać i przywrócić spokój w świecie LEGO, Emmet, Lucy, Batman wraz z przyjaciółmi wyruszą w podróż do odległych, nieodkrytych światów, w tym do dziwacznej galaktyki, w której wszystko jest musicalem. Podróż ta będzie sprawdzianem ich odwagi, kreatywności i umiejętności Master Builderskich, a ponadto ukaże, jak bardzo są wyjątkowi.to kontynuacja entuzjastycznie przyjętego przez widzów filmowego przeboju, który zdobył nominację do Oscara i Złotego Globu oraz dał początek udanej serii filmów opowiadających o perypetiach klockowych bohaterów. Obraz wyreżyserował Mike Mitchell , twórca takich produkcji jakczyGłosów głównym bohaterom po raz kolejny użyczyły największe gwiazdy kina: Chris Pratt Ralph Fiennes oraz Bruce Willis Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilach: