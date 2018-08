BIULETYN: Richard Gere na zdjęciu z serialu "MotherFatherSon"

BBC Two zaprezentowało pierwsze zdjęcia z serialu. Na jednym z nich widać Richarda Gere'a , dla którego jest to pierwsza w karierze rola telewizyjna. [za: Deadline] Wolfgang Novogratz zagrają główne role w filmie. Jest to ekranizacja młodzieżowej powieści wydanej w Polsce pod tytułem. Patch jest tajemniczy i zabójczo przystojny. Nic dziwnego, że szesnastoletnia Nora uległa jego urokowi. Niemal natychmiast w jej życiu zaczęły dziać się rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. Chyba że... Chyba że ktoś wie, że znalazł się w samym środku bitwy. Bitwy, którą od wieków toczą Upadli z Nieśmiertelnymi. O Twoje życie. [za: Deadline]) rozpoczyna ramową współpracę z platformą Netflix. Przygotuje dla niej filmy i seriale animowane skierowane do starszej widowni. [za: Deadline] Tim Blake Nelson dołączył do obsady filmu. Film opowie prawdziwą historię Bryana Stevensona - młodego prawnika, który założył kancelarię adwokacką Inicjatywa Równa Sprawiedliwość. Pomagał w niej ludziom najbardziej potrzebującym. [za: Variety]Netflix zaprezentował zdjęcie Tobiasa Menziesa jako księcia Filipa z trzeciego sezonu. [za: Vulture]Książka Susan Swanzostanie zekranizowana w formie serialu. Jest to historia Anny Swan, XIX-wiecznej kobiety, która mierzyła 229 cm i była atrakcją cyrku dziwolągów P.T. Baumana. [za: Deadline]Bollywoodzka aktorka Soundarya Sharma dołączyła do obsady komiksowego widowiska. Kogo zagra, tego na razie nie ujawniono. [za: Comic Book Movie] Amy Pascal zakupiła prawa do powieści. Książka określana jest jako współczesna "Duma i uprzedzenie" rozgrywająca się w muzułmańskiej wspólnocie Toronto. [za: Deadline] Natalie Ganzhorn dołączyli do obsady filmu. Jest to historia grupy młodych bohaterów, którzy śledzą tajemnicze i często przerażające wydarzenia dziejące się w ich małym mieście. [za: Deadline]