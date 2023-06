Serialowa Anna Boleyn obok Jareda Leto w "TRON: Ares"

Co wiemy o trzecim "Tronie"?





O czym opowiada seria "TRON"?

Rola Petersa trzymana jest w tajemnicy, ale nieoficjalnie mówi się, że mógłby zagrać żołnierza z wirtualnego świata albo nieprzystosowanego społecznie gracza.Podczas gdy dwie poprzednie części " Trona " rozgrywały się w wirtualnej rzeczywistości, scenariusz " Aresa " napisany przez Jesse'ego Wigutowa Jacka Thorne'a koncentruje się na autonomicznym programie, który przenika do świata ludzi.Realizację tak jak w przypadku poprzednich części finansuje Disney. Jeff Bridges ), genialnego twórcy gier komputerowych. Włamuje się do głównego komputera swego dawnego pracodawcy i przypadkiem zostaje wciągnięty do wirtualnego świata, w którym będzie musiał walczyć w niebezpiecznych rozgrywkach własnego projektu. Garrett Hedlund ). Poszukując przyczyny nagłego zniknięcia swojego ojca, zostaje on wciągnięty do cyfrowego świata, w którym tamten żył przez ostatnie 25 lat. Wraz z lojalną powierniczką Kevina, Quorą ( Olivia Wilde ), ojciec i syn wyruszają na wyprawę przez wizualnie olśniewający, cybernetyczny wszechświat, który stał się jeszcze bardziej zaawansowany i nadzwyczaj niebezpieczny.