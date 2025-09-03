Newsy Seriale "To: Witajcie w Derry". Wiemy, kiedy Pennywise powróci w serialu HBO Max
To już pewne. Fani Pennywise'a na jego powrót nie będą musieli długo czekać. HBO Max oficjalnie ogłosiło datę premiery serialu "To: Witajcie w Derry".

Serialowy prequel "To" Stephena Kinga z premierą przed Halloween



Serial "To: Witajcie w Derry" pomyślany jest jako prequel kinowej dylogii "To". Filmy były ekranizacją bestsellerowej powieści Stephena Kinga. Za projekt odpowiadają Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs, czyli ekipa stojąca za filmami "To". 

O tym, że "To: Witajcie w Derry" zadebiutuje jesienią, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Teraz poznaliśmy oficjalną datę premiery. W Ameryce pierwszy odcinek zobaczymy 26 października.



Akcja "To: Witajcie w Derry" rozgrywa się 27 lat przed wydarzeniami pokazanymi w filmach. Jak wiadomo, złowieszcza istota znana jako Pennywise hibernuje na 27 lata, po czym wybudza się, by siać terror. W serialu poznamy więc wydarzenia, które zamieniły życie mieszkańców Derry w koszmar prawie trzy dekady przed tym, co zobaczyliśmy w kinie. 

W obsadzie znaleźli się m.in.: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso oraz Bill Skarsgård, który ponownie wcieli się w przerażającą postać Pennywise'a.

Zwiastun serialu "To: Witajcie w Derry"




