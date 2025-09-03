"To: Witajcie w Derry". Wiemy, kiedy Pennywise powróci w serialu HBO Max

To już pewne. Fani Pennywise'a na jego powrót nie będą musieli długo czekać. HBO Max oficjalnie ogłosiło datę premiery serialu "To: Witajcie w Derry".
Serialowy prequel "To" Stephena Kinga z premierą przed Halloween
Serial "To: Witajcie w Derry"
pomyślany jest jako prequel kinowej dylogii "To"
. Filmy były ekranizacją bestsellerowej powieści Stephena Kinga
. Za projekt odpowiadają Andy
i Barbara Muschietti
oraz Jason Fuchs
, czyli ekipa stojąca za filmami "To
".
O tym, że "To: Witajcie w Derry"
zadebiutuje jesienią, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Teraz poznaliśmy oficjalną datę premiery. W Ameryce pierwszy odcinek zobaczymy 26 października
.
Akcja "To: Witajcie w Derry
" rozgrywa się 27 lat przed wydarzeniami pokazanymi w filmach. Jak wiadomo, złowieszcza istota znana jako Pennywise
hibernuje na 27 lata, po czym wybudza się, by siać terror. W serialu poznamy więc wydarzenia, które zamieniły życie mieszkańców Derry w koszmar prawie trzy dekady przed tym, co zobaczyliśmy w kinie.
W obsadzie znaleźli się m.in.: Taylour Paige
, Jovan Adepo
, Chris Chalk
, James Remar
, Stephen Rider
, Madeleine Stowe
, Rudy Mancuso
oraz Bill Skarsgård
, który ponownie wcieli się w przerażającą postać Pennywise'a
.
Zwiastun serialu "To: Witajcie w Derry"