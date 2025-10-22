Gwiazdy na pierwszych zdjęciach z "Crime 101". Film opowie o zuchwałej kradzieży biżuterii

"Crime 101": Zobacz pierwsze zdjęcia z planu

Chris Hemsworth jako Davis, złodziej specjalizujący się w kradzieżach biżuterii. Fot. Amazon MGM Studios

Chris Hemsworth. Fot. Amazon MGM Studios

Halle Berry jako Sharon Colvin, ekskluzywna brokerka ubezpieczeniowa. Fot. Amazon MGM Studios

Corey Hawkins i Mark Ruffalo jako detektyw Tillman i porucznik Lou Lubesnik, funkcjonariusze na tropie Davisa. Fot. Amazon MGM Studios

Barry Keoghan jako Ormon, młody złodziej, który chcąc osiągnąć swoje cele, nie waha się używać przemocy. Fot. Amazon MGM Studios

Barry Keoghan. Fot. Amazon MGM Studios

Monica Barbaro jako Maya, dziewczyna, która poznaje historię Davisa podczas dziwacznej randki. Fot. Amazon MGM Studios

Chris Hemsworth i Halle Berry. Fot. Amazon MGM Studios

Zobacz zwiastun filmu "Furiosa: Saga Mad Max"