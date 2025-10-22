Newsy Filmy Multimedia Gwiazdy na pierwszych zdjęciach z "Crime 101". Film opowie o zuchwałej kradzieży biżuterii
Gwiazdy na pierwszych zdjęciach z "Crime 101". Film opowie o zuchwałej kradzieży biżuterii

źródło: materialy promocyjne
Magazyn Esquire zaprezentował serię zdjęć z thrillera "Crime 101". Projekt Amazon MGM Studios trafi na ekrany w lutym przyszłego roku.

"Crime 101": Zobacz pierwsze zdjęcia z planu


"Crime 101" to adaptacja powieści Dona Winslowa pod tym samym tytułem. W oficjalnym opisie literackiego oryginału możemy przeczytać:

Policja łączy serię kradzieży drogocennej biżuterii, która ma miejsce na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, z działalnością kolumbijskich karteli. Detektyw Lou Lubesnik ma jednak inny pomysł na rozwiązanie zagadki. Skupia swoje działania na jednym złodzieju.

Film określany jest jako kryminał utrzymany w duchu "Gorączki" Michaela Manna. Za sterami produkcji stoi Bart Layton, który napisał scenariusz wspólnie z Peterem Straughanem. W imponującej obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry KeoghanMonica Barbaro czy Corey Hawkins. Możecie ich zobaczyć na zdjęciach poniżej: 

Chris Hemsworth jako Davis, złodziej specjalizujący się w kradzieżach biżuterii. Fot. Amazon MGM Studios
Chris Hemsworth. Fot. Amazon MGM Studios
Halle Berry jako Sharon Colvin, ekskluzywna brokerka ubezpieczeniowa. Fot. Amazon MGM Studios
Corey Hawkins i Mark Ruffalo jako detektyw Tillman i porucznik Lou Lubesnik, funkcjonariusze na tropie Davisa. Fot. Amazon MGM Studios
Barry Keoghan jako Ormon, młody złodziej, który chcąc osiągnąć swoje cele, nie waha się używać przemocy. Fot. Amazon MGM Studios
Barry Keoghan. Fot. Amazon MGM Studios
Monica Barbaro jako Maya, dziewczyna, która poznaje historię Davisa podczas dziwacznej randki. Fot. Amazon MGM Studios
Chris Hemsworth i Halle Berry. Fot. Amazon MGM Studios


Zobacz zwiastun filmu "Furiosa: Saga Mad Max"


Chrisa Hemswortha mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w widowisku "Furiosa: Saga Mad Max", czyli prequelu nagrodzonego Oscarami "Na drodze gniewu". Przypominamy zwiastun:

