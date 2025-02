Bank BNP Paribas partnerem tytularnym MFF Nowe Horyzonty

Historia, czyli od początku

Jubileuszowypotrwa od(oraz do 3 sierpnia online).Współpraca Banku BNP Paribas i Nowych Horyzontów nie jest przypadkiem. Wspólnie wspieramy kino na wiele różnych sposobów. Dbamy o to, co na ekranie, patrzymy w przyszłość, ale nie zapominamy o ważnej i bogatej historii kinematografii. W ramach festiwalu już od ćwierć wieku przypominane są najważniejsze, często zapomniane zjawiska czy postaci z historii kina, które znacząco wpłynęły na jego budowę i rozwój – stałym punktem Nowych Horyzontów są retrospektywy czy autorskie przeglądy. Grupa BNP Paribas również dba o filmowe dziedzictwo w praktyczny sposób: przyczyniła się m.in. do restauracji klasycznych dzieł kinematografii (np. " Dzisiejsze czasy Chaplina ) czy wspiera legendarne kina we Francji (kultowe Le Balzac w Paryżu).Ale kino i festiwale to przede wszystkim społeczność. Grupa BNP Paribas od wielu lat inwestuje w rozwój wielu różnych wydarzeń filmowych w Polsce i za granicą (łącznie ponad 40 różnych imprez na świecie), w centrum zawsze stawiając oryginalne kino i dbając o rozwój społeczności miłośników kina. Dla Nowych Horyzontów także najważniejsza jest zawsze dociekliwa, empatyczna, zakochana w kinie społeczność festiwalowa, która tworzy to wyjątkowe wydarzenie.– mówi Marcin Pieńkowski, dyrektor festiwalu.– podkreśla Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.Nowe Horyzonty dołączają do programu Karty Visa Filmowa Banku BNP Paribas, dzięki której w korzystnej cenie kinomaniacy będą mogli kupić karnety na festiwal, bilety na pojedyncze pokazy w kinie oraz dostępy do filmów w ramach festiwalu online. A w trakcie samego festiwalu złapać coś dobrego dla podniebienia w bistro Kina Nowe Horyzonty – również w specjalnej ofercie. Dzięki Karcie Visa Filmowa Banku BNP Paribas już teraz można uzyskać także m.in. 20% zniżki w wybranych kinach na zakup biletów czy produktów w barze lub skorzystać ze zniżek w serwisach streamingowych. Wyrobienie karty zajmuje chwilę, a korzyściami można cieszyć się przez cały rok.