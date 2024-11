Barry Keoghan w "The Beatles" Sama Mendesa? Ringo Starr: To wspaniale

Barry Keoghan w "Saltburn"

Barry Keoghan w zwiastunie "Saltburn"

Legendarny perkusista zapytany, czy słyszał o tym, by Barry Keoghan miał się w niego wcielić w przygotowanych przez Sama Mendesa filmach, powiedział:Reżyser ma wizję czterech przeplatających się historii, każdej opowiedzianej z punktu widzenia innego członka grupy., ale na razie nie znamy szczegółów tego, jak poszczególne filmy będą wchodzić do kin. Obecnie trwa domykanie umów ze scenarzystami., skomentował Mendes , który jest ojcem projektu., powiedziała jedna z producentek projektu, Pippa Harris Wszyscy czterej aktorzy brani pod uwagę do angażu w filmach o Beatlesach to w tej chwili jedne z najgorętszych nazwisk w Hollywood. Barry'ego Keoghana wywindowały ostatnio znakomita roila w " Duchach Inisherin " i spektakularny występ w " Saltburn ".Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.