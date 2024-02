"Superman: Legacy". Aktor skarży się, że zabrano mu rolę

Bassem Youssef twierdzi, że odebrano mu rolę w "Superman: Legacy"

Getty Images © Roy Rochlin



Wersja producentów. Bassem Youssef nie był zaangażowany do widowiska DC

Zwiastun serialu "Upload"

Egipski komik przedstawił swoją wersję zdarzeń w niedawno opublikowanym wywiadzie na portalu Salon. Youssef , którego ostatnio mogliście oglądać w serialach " Upload " i " Special Ops: Lioness ", twierdzi w wywiadzie, żeW październiku, po wybuchu wojny między Hamasem i Izraelem, Youssef był gościem programu Piersa Morgana, gdzie. Wkrótce potem otrzymał informację, że scenariusz " Superman: Legacy " został zmieniony i- przywódca fikcyjnego państwa na Bliskim Wschodzie -Inny przebieg zdarzeń opisują portalowi The Hollywood Reporter przedstawiciele DC Studios.Według tej wersji w maju ubiegłego roku James Gunn rozmawiał z Youssefem na temat tego, czy aktor byłby zainteresowany udziałem w filmie " Superman: Legacy ". Oficjalnie jednak, po zakończeniu strajku scenarzystów, tekst został przerobiony i to wtedy. Nastąpiło to więc jeszcze przed atakiem Hamasu na Izrael.Do sprawy w piątek odniósł się sam. Na Threads napisał, że. "Między nami wszystko gra".Zdjęcia do widowiska " Superman: Legacy " mają ruszyć w marcu.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?