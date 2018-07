Batwoman zmierza na mały ekran

Stacja CW szykuje kolejny serial inspirowany komiksami DC. Dodołączy wkrótceTytułowa bohaterka to Kate Kane - dziedziczka fortuny, która postanawia wykorzystać rodzinne pieniądze do walki z przestępczością w Gotham City. Zanim jednak stanie się zbawczynią miasta, będzie musiała uporać się z wewnętrznymi demonami. Co istotne, Kate jest lesbijką i nie kryje się ze swoimi preferencjami seksualnymi. Czyni to ją pierwszą w historii otwarcie homoseksualną superbohaterką będącą główną postacią w serialu.Showrunnerką przedsięwzięcia została Caroline Dries ). Realizację ma również nadzorować Greg Berlanti , architekt tzw. Arrowverse, czyli telewizyjnego uniwersum zamieszkanego przez herosów DC.Premiera planowana jest na przyszły rok.