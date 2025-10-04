Newsy Filmy Reżyser z Europy za kamerą "Oszukać przeznaczenie 7"
Filmy

Reżyser z Europy za kamerą "Oszukać przeznaczenie 7"

The Hollywood Reporter
Po box-office'owym sukcesie "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" wiadomo było, że nie oszukamy przeznaczenia: czeka nas kolejna odsłona cyklu"Final Destination". Nowy film z popularnej serii horrorów znalazł właśnie reżysera. Za kamerą "Final Destination 7" stanie belgijski twórca.   

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" zarobiło ponad 314 milionów dolarów, stając się najbardziej kasową częścią serii. Reżyserzy Zach Lipovsky i Adam Stein nie wrócą jednak, by pracować przy kolejnej odsłonie.
  
Studio New Line znalazło jednak kandydata na reżyserski stołek nowej części "Oszukać przeznaczenie". Jest nim Belg Michiel Blanchart, dla którego film będzie anglojęzycznym debiutem.

Blanchart nie podpisał jeszcze umowy, ale po intensywnym poszukiwaniu nowego reżysera to on jest faworytem producentów. Twórca nakręcił dotychczas krótkometrażowy "Jesteś martwa, Helen" (2021). W zeszłym roku zadebiutował pełnometrażowym thrillerem "Długa noc".

Scenariusz siódmej odsłony serii pisze Lori Evans Taylor, która pracowała już przy "Oszukać przeznaczenie: Więzach krwi".

Mady, młody Belg afrykańskiego pochodzenia, za dnia studiuje, a wieczorami pracuje jako ślusarz. Kierując się do domu Claire, która zgubiła klucze do mieszkania, włącza reportaż radiowy na temat trwających w mieście protestów z podtekstem rasistowskim. Dziewczyna, której pomógł okazuje się nie być tym, za kogo się podała, a mieszkanie nie należało do niej. Mady popada w kłopoty. Ma tylko jedną noc, aby udowodnić swoją niewinność w mieście pogrążonym w chaosie.

