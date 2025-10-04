Reżyser z Europy za kamerą "Oszukać przeznaczenie 7"

Po box-office'owym sukcesie "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" wiadomo było, że nie oszukamy przeznaczenia: czeka nas kolejna odsłona cyklu"Final Destination". Nowy film z popularnej serii horrorów znalazł właśnie reżysera. Za kamerą "Final Destination 7" stanie belgijski twórca.
Czy to nowy reżyser serii "Final Destination"?
Getty Images © Sebastien Courdji
"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
" zarobiło ponad 314 milionów dolarów, stając się najbardziej kasową częścią serii. Reżyserzy Zach Lipovsky i Adam Stein nie wrócą jednak, by pracować przy kolejnej odsłonie.
Studio New Line znalazło jednak kandydata na reżyserski stołek nowej części "Oszukać przeznaczenie
". Jest nim Belg Michiel Blanchart
, dla którego film będzie anglojęzycznym debiutem. Blanchart
nie podpisał jeszcze umowy, ale po intensywnym poszukiwaniu nowego reżysera to on jest faworytem producentów. Twórca nakręcił dotychczas krótkometrażowy "Jesteś martwa, Helen"
(2021). W zeszłym roku zadebiutował pełnometrażowym thrillerem "Długa noc"
.
Scenariusz siódmej odsłony serii pisze Lori Evans Taylor
, która pracowała już przy "Oszukać przeznaczenie: Więzach krwi
".
"Długa noc" – zwiastun
O czym opowiada "Długa noc"?
Mady, młody Belg afrykańskiego pochodzenia, za dnia studiuje, a wieczorami pracuje jako ślusarz. Kierując się do domu Claire, która zgubiła klucze do mieszkania, włącza reportaż radiowy na temat trwających w mieście protestów z podtekstem rasistowskim. Dziewczyna, której pomógł okazuje się nie być tym, za kogo się podała, a mieszkanie nie należało do niej. Mady popada w kłopoty. Ma tylko jedną noc, aby udowodnić swoją niewinność w mieście pogrążonym w chaosie.