Benedict Cumberbatch jako ekscentryczny malarz kotów

Getty Images © Dia Dipasupil

Sherlock i królowa Elżbieta, czyli Doktor Strange i Lisbeth Salander, czyli Benedict Cumberbatch Claire Foy zagrają w filmieBędzie to biografia zmarłego w 1939 roku ekscentrycznego angielskiego artysty, który zasłynął, malując wielkookie koty. Cumberbatch wcieli się w Waina, a Foy w jego żonę Emily.Współscenarzystą i reżyserem projektu jest Will Sharpe ). Oryginalną wersję scenariusza napisał Simon Stephenson Dystrybucją na świecie zajmie się Studiocanal, a amerykańskie prawa do filmu kupiło Amazon Studios.