Benicio del Toro wrogiem Dory poznającej świat

Getty Images © Matt Winkelmeyer



) dołączył do obsady filmu. Nie zobaczymy go jednak na dużym ekranie, a jedyni usłyszymy. Użyczy bowiem głosu lisowi imieniem Swiper, który będzie głównym czarnym charakterem.Film jest aktorską wersję serialu animowanego stacji Nickelodeon znanego w Polsce pod tytułemTytułowa Dora to dziewczynka, która całe życie spędziła na ekspedycjach badawczych z rodzicami w dżungli. Teraz czeka ją najbardziej ekscytująca i niebezpieczna przygoda w jej dotychczasowym życiu - liceum. Wkrótce zmontuje ekipę, w skład której wejdą Boots (jej ukochana małpka), Diego i kilku licealistów. Wspólnie wyruszą na wyprawę, której celem będzie uratowanie rodziców Dory i odkrycie tajemnicy Inków.Główną rolę zagra Isabela Moner . Jako rodzice pojawią się Eva Longoria Premiera planowana jest na sierpień.