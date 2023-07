Poznaj "Starfield" dzięki animowanej antologii "Zasiedlone Układy"

O "Starfield"

W tej serii odbędziemy krótką, ale intensywną wizytę w trzech wyjątkowych miastach znajdujących się w uniwersum gry. Czekają na nas historie różnych postaci - marzycielskiego pilota kurierskiego z Nowej Atlantydy, niezależnej sieroty z Akili, pragnącej opuścić swoje miejsce zamieszkania oraz zmagającej się o przetrwanie pary ulicznych szczurów z Podbrzusza Neonu.W Nowej Atlantydzie, stolicy Zjednoczonych Kolonii, Kent, pilot kurierski, aspiruje do życia w najbardziej pożądanej części Zasiedlonych Układów. Po dołączeniu do Gwardii ZK i awansie do elity stolicy Kent szybko zdaje sobie sprawę, że to przygody czekające na niego poza planetą są tym, czego tak naprawdę pragnął.Vanna – sierota z miasta Akila, która straciła rodziców podczas wojny kolonii – desperacko pragnie odkrywać gwiazdy, ale na drodze do spełnienia tego marzenia stoi jedna rzecz: zepsuty statek. W poszukiwaniu części przemierza całe miasto i stawia czoła nieoczekiwanemu zagrożeniu, dzięki czemu zbliża się do realizacji swoich planów.Ada i Harper, dwójka ulicznych szczurów z Neonu, są partnerami zarabiającymi na życie okradaniem bogatych imprezowiczów, którzy przyjeżdżają do „miasta rozkoszy”, aby się zabawić. Gdy Ada zostaje zmuszona do podjęcia trudnej moralnie decyzji, szybko zwraca na siebie uwagę wszechwidzącego Ryujin Industries, dzięki czemu otwierają się przed nią nowe ekscytujące możliwości. Tylko jakim kosztem? Starfield " to stworzone przez nagradzanych twórców " The Elder Scrolls V: Skyrim " i " Fallouta 4 " pierwsze nowe uniwersum Bethesda Game Studios od 25 lat. W tej grze RPG nowej generacji, której akcja rozgrywa się wśród gwiazd, można stworzyć dowolną postać i wraz z nią wyruszyć w niesłychaną podróż. Podróż, podczas której odnajdziesz rozwiązanie największej tajemnicy ludzkości.Mamy rok 2330. Ludzkość zawędrowała daleko poza nasz Układ Słoneczny, zasiedliła nowe planety i żyje jako cywilizacja podróżująca wśród gwiazd. Rozpocznij przygodę jako skromny kosmiczny górnik, dołącz do Konstelacji – ostatniej grupy odkrywców kosmosu poszukującej w galaktyce rzadkich artefaktów – i przemierzaj olbrzymią przestrzeń Zasiedlonych Układów w największej i najambitniejszej grze Bethesda Game Studios.