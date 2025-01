Bill Murray przyznaje, że "był leniwy" i "trochę nabroił"

Bill Murray chce wrócić przed kamerę

"Pogromcy duchów: Imperium lodu" – zwiastun

O czym opowiadali "Pogromcy duchów: Imperium lodu"?

, przyznał Bill Murray w wywiadzie udzielonym podczas Festiwalu Sundance. NKariera Murraya zwolniła nieco po incydencie na planie filmu " Being Mortal ". Studio wstrzymało produkcję po tym, jak pojawiły się zarzuty pod adresem aktora o niewłaściwe zachowanie wobec młodej asystentki. Ekipa nigdy nie wróciła na plan i film, który reżyserował Aziz Ansari , nie został skończony. Złymi wspomnieniami ze współpracy z Murrayem dzieliły się też Lucy Liu (na planie " Aniołków Charliego ") i Geena Davis (na planie " Łatwego szmalu ")., przyznał Murray, odnosząc się do niedawnej roli w filmie " Riff Raff ".W nowym rozdziale powracamy do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - kultowej nowojorskiej remizy strażackiej. Odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc. Nowi oraz kultowi Pogromcy Duchów łączą siły, aby uratować świat przed zamarznięciem.