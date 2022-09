Box Office Świat: "Avatar" liderem, a "Jurassic World: Dominion" z miliardem

17 milionów dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Choć od premiery " Avatara " minęło już 13 lat, to widzowie na świecie wciąż chcą ten film oglądać. Widowisko w nowej wersji 4K HDR i ze sceną na napisach, która zapowiada sequel " Avatar: Istota wody ", nie miało najmniejszych problemów, by pokonać konkurencję. Weekendowe wpływy wyniosłyKolejne 3,5 miliona " Avatar " zarobił jeszcze przed weekendem. W ten sposób jego łączne zagraniczne wpływy są o krok od pokonania kolejnej historycznej bariery 2,1 mld dolarów (obecnie 2,093 mld). A globalnie zbliża się do poziomu 2,9 mld dolarów (obecnie 2,863 mld).Wznowienie " Avatara " najlepiej poradziło sobie we Francji, gdzie w ciągu pięciu dni zgarnęło 2,9 mln dolarów i było numerem jeden. Inne ważne rynki dla wznowienia to: Włochy (1,5 mln dolarów i pierwsze miejsce), Niemcy (1,3 mln), Wielka Brytania (1,3 mln), Korea Południowa (1,3 mln), Singapur (pierwsze miejsce) i Tajlandia (pierwsze miejsce).Powoli rozkręca się komedia romantyczna " Bilet do raju ". Szacujemy, że film, którego gwiazdami są Julia Roberts George Clooney , zarobiła w weekend ok.Niewiele gorzej poradził sobie film Olivii Wilde Nie martw się, kochanie ". Jego weekendowy wynik szacujemy na ok. 8,1 mln dolarów. Od środowej premiery zgarnął zaśW Chinach większość wstrzymuje się z wyjściem do kina czekając na patriotyczne widowiska, które za chwilę będą miały swoją premierę z okazji świata utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej. W tych warunkach jedynym filmem, na którym są jako takie tłumy pozostaje komedia " Ge, ni hao " (Give Me Five). W miniony weekend zarobiła onaReszta filmów sprzedawała się na dość niskich poziomach. Skorzystała na tym animacja " DC Liga Super-Pets ", która dzięki wynikowipowróciła do pierwszej piątki.I na koniec aktualizacja wyników " Jurassic World: Dominion ". Dzięki Japonii widowisko o dinozaurach zostało 51 filmem w historii, a trzecim od czasu wybuchu pandemii COVID-19, którego globalne wpływy przekroczyły granicę miliarda dolarów.