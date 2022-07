Box Office Świat: Thor rozgromił konkurencję. Opłacalna miłość fanów

110,4 mln dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Nie ma zaskoczenia. " Thor: Miłość i grom " zgodnie z przewidywaniami rozgromił konkurencję i umościł sobie wygodne gniazdko na szczycie box-office'owego zestawienia. Najnowsze widowisko Marvela zadebiutowało w 47 krajach zarabiając w weekendPonieważ w wielu miejscach na świecie " Thor: Miłość i grom " wystartował już w środę, to w sumie jego zagraniczne wpływy na koniec tygodnia wyniosły 159 milionów dolarów. Daje to 9. najlepsze otwarcie wśród produkcji Marvela i wynik o 29% lepszy od tego, jaki osiągnął " Thor: Ragnarok ".Zgodnie z oczekiwaniami najlepszym rynkiem była Korea Południowa. Widowisko zarobiło tam 15,3 mln dolarów. Niewiele gorzej poradziło sobie w: Wielkiej Brytanii (14,8 mln dolarów), Australii (13,8 mln) oraz Meksyku (11,8 mln dolarów).Po dodaniu kwoty z rynku amerykańskiego otrzymamy 302 miliony dolarów. Jest to dziewiąta hollywoodzka premiera tego roku, która osiągnęła pułap 300 milionów dolarów.Pomimo ostrej konkurencji ze strony Marvela Minionki: Wejście Gru " może pochwalić się znakomitym weekendem na świecie. Jego wpływy szacujemy na. Animacja doskonale poradziła sobie we Francji, gdzie w środę zaliczyła trzecie najlepsze jednodniowe otwarcie filmu animowanego. W sumie po pięciu dniach ma tam na koncie 7,1 mln dolarów, co już teraz czyni z Francji szósty najbardziej kasowy rynek dla tego filmu. Trzeba jednak pamiętać, że " Minionki: Wejście Gru " jeszcze nie trafiło do kin w Japonii, Korei Południowej i Włoszech.Aktualnie zagraniczne wpływy " Minionków: Wejścia Gru " wynoszą 189,8 mln dolarów. Globalnie już dziś zostanie piątą hollywoodzką premierą roku z co najmniej 400 milionami dolarów na koncie.Tymczasem w Chinach wciąż najlepiej sprzedającym się tytułem pozostaje " Ren Sheng Da Shi " (Lighting Up The Stars). W miniony weekend jej wpływy powiększyły się o kolejne. Dzięki temu w sumie na jej koncie jest już 177,4 mln dolarów.Czwarte miejsce w naszym zestawieniu przepadło nowości z Chin, kryminał "神探大战" (Detective vs Sleuths). W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania film zarobiłMinimalnie gorzej wyglądają weekendowe wyniki " Top Gun: Maverick ". Widowisko zarobiło bowiem. Jest to jednak wynik nie z jednego a z 65. W sumie poza granicami USA film zarobił 586,2 mln dolarów, a globalnie 1 184 mln.Dopiero na miejscu szóstym znalazło się widowisko " Jurassic World: Dominion ". Raportowane weekendowe wpływy toz 72 krajów. Nie ma wśród nich Japonii, gdzie film wciąż czeka na swoją premierę (planowana jest na 29 lipca). Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 526,1 mln dolarów, a globalne 876,5 mln.Na siódmym miejscu wylądował " Elvis ", który zarobił w weekend. Za tydzień powinien mieć dużo lepsze wyniki, ponieważ w środę zadebiutuje w Korei Południowej, a w czwartek w krajach Ameryki Łacińskiej.Naszą listę zamyka animacja " Octonauci i jaskinie San Actun ". Film dopiero teraz pojawił się w Chinach. W ciągu pierwszych dwóch dni wyświetlania zarobił tam