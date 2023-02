Box Office USA: "Ant-Man 3" z największym spadkiem w historii Marvela

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 24-26 lutego Top 10



utrzymuje więc trend, który powoli staje się normą dla Marvela. W ubiegłym rokuw drugi weekend stracił 68%,67%, a63%. Rok wcześniejstraciło 62%, a68%.Na słabości Marvela skorzystały nowości. Obie uzyskały wyniki dużo wyższe od tych, jakich spodziewała się branża. Mieszane opinie krytyków i widzów (B- w CinemaScore) nie przeszkodziły komediiw triumfalnym pościgu po drugą lokatę. Film zgarnął na dzień dobry 23,1 mln dolarów. Jest to otwarcie lepsze od takich produkcji o niebezpiecznych zwierzętach jak ubiegłoroczna Idrisem Elbą (11,6 mln dolarów) czyz 2019 roku (12,0 mln dolarów).Wielkie powody do zadowolenia ma Lionsgate. Skierowany do wierzących chrześcijanuzyskało wynik dwukrotnie lepszy od przedweekendowych prognoz - 15,5 mln dolarów. Nie jest to jednak rzeczywista kwota zarobiona w weekend. Lionsgate doliczyło do niej wpływy ze specjalnych pokazów przedpremierowych robionych w kościołach. Ta strategia pomogła w przyciągnięciu widzów do kin. Niemal wszyscy, którzyzobaczyli, byli nim zachwyceni i oczywiście polecali go znajomym. Dowodem tego jest A+, czyli maksymalna ocena w CinemaScore.Najważniejszą premierą nadchodzącego tygodnia będzie oczywiście. W końcu do amerykańskich kin wejdzie też(w Polsce film miał premierę 13 stycznia). Dużą premierą może też okazać się, czyli specjalne pokazy zawierające odcinki 10 i 11 serialuoraz premierowo pierwszy odcinekPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?