Box Office USA: Przyprawa warta miliony. "Diuna 2" podbija kina

Box office USA 1-3 marca



Widowisko Denisa Villeneuve'a miało pierwotnie trafić do kin w listopadzie. W związku ze strajkiem aktorów, który uniemożliwiał gwiazdom promowanie widowiska, Warner Bros. zdecydował się przenieść premierę na początek marca. Dla amerykańskich kin była to bardzo dobra decyzja. Od początku roku tylko dwie premiery uzyskały w miarę solidne wyniki. Żadna z nich nie może się jednak równać zobejrzało na otwarcie ponad 5 milionów widzów, czyli 70% całej widowni. Niemal połowa z nich wybrała droższe kina wielkoformatowe (np. IMAX). Dzięki temu wpływy widowiska Warner Bros. szacuje obecnie na 81,5 mln dolarów. Tym samym film spełnił oczekiwania Hollywoodu, który liczył na co najmniej 80 milionów dolarów na otwarcie.Jest to również, która jednak do kin trafiła równocześnie z premierą na platformie HBO Max. Tamto widowisko w sumie zarobiło 110 milionów dolarów. Ten wynikosiągnie zapewne jeszcze przed początkiem przyszłego tygodnia.nie była jedyną dużą nowością tygodnia. Do kin trafiły również. Na dzień dobry zgarnęły 3,2 mln dolarów. Dla porównania: pierwsze trzy odcinki czwartego sezonu miesiąc temu zarobiły na otwarcie 5,9 mln dolarów, z kolei odcinki 4-6 przed dwoma tygodniami - 3,6 mln dolarów.W kolejny piątek hollywoodzkie wytwórnie przygotowały dwie duże nowości. Universal spróbuje przyciągnąć rodziców z dziećmi za sprawą animacji. Z kolei Lionsgate ma w ofercie, czyli nowy horror reżysera " Prawda czy wyzwanie ". Z kolei studio stojące za sukcesem " Sound of Freedom " zaproponuje widzom nową chrześcijańską produkcję - biografię świętej Franciszki Ksawery Cabrini -Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?