Box Office USA: "Joker", "Czarownica 2" idą łeb w łeb

Choć w pierwszej dziesiątce znalazły się aż cztery nowe tytuły, to jednak o pozycje na podium walczyły wyłącznie starsze obrazy. Na chwilę obecną nie możemy być pewni ani tego, kto zajmie pierwsze miejsce, ani tego, kto zajmie trzecie miejsce.O pozycję lidera walczą dwa tytuły:. Różnica między nimi jest niewielka i wynosi 155 tys. dolarów: 18,785 mln do 18,63 mln. Oficjalne dane wytwórni sugerują zwycięstwoo 400 tys. dolarów: 18,9 mln dolarów do 18,5 mln. Warner Bros. jednak znane jest z tego, że zawyża swoje szacunki, a Disney zazwyczaj podaje niższe prognozy niż późniejszy finalny wynik. Jeśli jednak podane wpływy okażą się prawdziwe, to będzie to oznaczało powrótna pozycję lidera po tygodniowej przerwie.Równie zacięta walka toczy się międzyo miejsce trzecie. Szacunkowe dane dają zwycięstwo animacji zaledwie o 105 tys. dolarów. Jeśli jednak wyniki się potwierdzą, to będzie to oznaczało wymianę filmów miejscami. Przed tygodniem tobył na trzeciej pozycji, ana czwartej.Trzy duże premiery weekendu nie przyciągnęły do kin tłumów, ale też nikt się tego nie spodziewał. Wszystkie trzy miały oszczędne kampanie promocyjne plus nie kosztowały dużo dystrybutorów.nie będzie jednym z tych tanich horrorów, na których studia obławiają się, ale też nie przyniesie STX strat. Przy budżecie wynoszący 6,5 mln dolarów jego zarobki wynoszą obecnie 9 milionów dolarów.Podobnienie będzie jednym z tych tanich produkcji skierowanych do afroamerykańskiej widowni, które zarobiły krocie, ale i w tym przypadku nie można mówić o tragedii. Obraz kosztował 12 milionów dolarów, a na otwarcie zgarnął 8,3 mln.Na dziewiątej pozycji znalazła się. Dla amerykańskich kin film uratował nowy dystrybutor - 101 Studios. Przypomnijmy, że obraz powstał dla The Weinstein Co., które zdążyło go nawet pokazać na festiwalu w Toronto tuż przed swoim upadkiem. Bibliotekę bankruta, a z nią i ten film, przejęło Lantern, które jednak zainteresowane było dystrybucyjnym prawami na świat z wyłączeniem Ameryki Północnej. Wtedy wkroczył nowy gracz, 101 Studios, które odkupiło obraz i wprowadziło do kin wersję reżyserką, inną od tej, jaka była pokazywana w Toronto. Na dzień dobryzarobiła słabiutkie 2,7 mln dolarów. Jednak sam fakt, że jest w pierwszej dziesiątce, należy uznać za spory sukces.Czwartą nowością na liście jest ubiegłotygodniowa premiera A24,. Film pokazywany jest obecnie w zaledwie 586 kinach, ale zarobił 3,1 mln dolarów. To wystarczyło do zajęcia ósmej pozycji.Pierwsza dziesiątka wygląda na chwilę obecną tak:1 listopada do amerykańskich kin wejdą cztery duże premiery: widowisko sf, dramat biograficzny, ekranizacjaw reżyserii Edwarda Nortona oraz animacja