Box Office USA: "Niewidzialny człowiek" został zauważony

Po całej masie rozczarowujących debiutów Blumhouse ma w końcu hit.zarobił na otwarcie 29 milionów dolarów (choć wydaje się, że Universal trochę zawyża ten wynik). Oznacza to najlepszy start produkcji studia Blumhouse odw styczniu 2019 roku (40,3 mln dolarów). Jest to również wynik lepszy od tego, jaki po 17 dniach w kinach uzyskała(również ze studia Blumhouse).Film może mieć całkiem długie nogi w amerykańskich kinach. Okazuje się bowiem, że większość widzów poleca go swoim znajomym. Co więcej, tytułem zaczynają się interesować bardziej zróżnicowane grupy demograficzne. W piątek nachodzili głównie mężczyźni. W sobotę pojawiło się na seansach więcej kobiet i grup mieszanych.Jeszcze większym zaskoczeniem jest to, jak dobrze w amerykańskich kinach poradziła sobie japońska animacja. Film, który w Japonii miał swoją premierę w ubiegłym roku, zajął wysokie czwarte miejsce zgarniając 5,1 mln dolarów. Ponieważ anime miało premierę w połowie tygodnia, to łączne wpływy przekroczyły już 8 milionów dolarów. Dla porównaniaw 2018 roku zarobiło w sumie w amerykańskich kinach 5,4 mln dolarów.Przed tygodniem komedia w stylunie załapała się do pierwszej dziesiątki. Film jednak, jako jedyny w obrębie pierwszej dziesiątki, zanotował wzrost wpływów (o 36%), co pozwoliło awansować o cztery pozycje na miejsce siódme.Pierwsza dziesiątka wygląda tak:W najbliższy piątek w kinach zadebiutują cztery nowości. Disney wprowadzi animację, Warner Bros. dramat sportowy z Benem Affleckiem , Focus Features kostiumową, zaś A24 ubiegłoroczną premierę z festiwalu w Telluride