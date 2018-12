Box Office USA: "Spider-Man Uniwersum" zawiódł

Getty Images © Mark Wilson



W amerykańskich kinach rozpoczął się okres świąteczny. Niestety w tym roku widzowie nie przynieśli wytwórniom prezentów w postaci worków pieniędzy. Wszystkie nowości rozczarowały, choć w różnym stopniu. W efekcie będzie to dopiero siódmy lub ósmy najlepszy 50. weekend roku w historii amerykańskiego box office'u.Numerem jeden został. Animacja Sony zarobiła w pierwszy weekend 35,4 mln dolarów. To mniej, niż się tego wiele osób spodziewało. Biorąc pod uwagę fakt, że widzowie są obrazem zachwyceni (w CinemaScore A+) oczekiwano, że wyniki sobotnie i niedzielne pozwolą na osiągnięcie 40 milionów dolarów. Tymczasem inne studia sugerują, że Sony przecenia osiągnięcie animacji i w rzeczywistościmoże zarobić 33-34 miliony dolarów. Oczywiście nawet ten niższy wynik będzie i tak wyższy od rzeczywistych wpływów w weekend, ponieważ doliczono do niego to, co film zarobił przed tygodniem na pokazach przedpremierowych.Dane demograficzne wskazują, że problemem filmu jest to, że na razie nie przyciąga on do kin całych rodzin (stanowiły one zaledwie 33% widowni). W niewielkim stopniu zainteresowane są nim również kobiety. Ocena widzów może jednak spowodować, że animacja zanotuje w kolejnych tygodniach małe spadki i przez to będzie w stanie powalczyć o wysoki łączny wynik. Nie będzie to niestety dla Sony łatwe, ponieważ najbliższe dni przyniosą kolejne potencjalnie bardzo kasowe przeboje.Drugie miejsce w naszym zestawieniu zajął. Powrót Clinta Eastwooda do aktorstwa nie był wystarczającym magnesem na widzów i nie udało się osiągnąć 20 milionów dolarów na otwarcie. Obraz zarobił 17,2 mln dolarów, co jest mimo wszystko solidnym debiutem. Wypada bowiem lepiej od tego, co notowały ostatnie filmy przez niego wyreżyserowane (- 12,6 mln dolarów) i te, w których zagrał (- 12,2 mln dolarów). Niestety do wcześniejszych tytułów () zabrakło całkiem sporo. Widzowie również w tym przypadku wychodzą z kina zachwyceni i w CinemaScore dali A-. To sugeruje, że i ten film będzie miał długie nogi.Tymczasemzostał 28. premierą roku, której wpływy przekroczyły w amerykańskich kinach 100 milionów dolarów. Na pewno pokona pierwszą część, bowiem przegrywa już tylko o 5 milionów dolarów. Aby zostać najbardziej kasową częścią całego kinowego uniwersum Rocky'ego, musi osiągnąć 127,9 mln dolarów.*Łączny wynik ze wznowieniem "Był sobie Deadpool"Z kolei Peter Jackson , który kiedyś była autorem wielkich kinowych przebojów, teraz jest sprawcą największej kasowej porażki tego roku. Jako producent i współscenarzysta jest odpowiedzialny za powstanie. Przy budżecie szacowanym na 110 milionów dolarów widowisko zarobiło w kinach zaledwie 7,5 mln. A to daje współczynnik otwarcie/budżet w wysokości 6,8%. Jest to wynik zdecydowanie gorszy od tego, jaki niedawno uzyskał(9,2%).Mało widzów było też zainteresowanych ocenzurowaną wersją. Nie pomogło dodanie nawet kilku nowych scen.nie pojawił się nawet w pierwszej dziesiątce zajmując 11 pozycję z wynikiem 2,6 mln dolarów. Ostatecznie może być nawet niżej, ponieważ minimalnie gorszy wynik szacunkowy (o 30 tys. dolarów) maPierwsza dziesiątka wygląda następująco:Tymczasem solidnie, ale bez fajerwerków, w limitowanej dystrybucji wystartował jeden z głównych kandydatów do Oscarów -. Obraz pokazywany był w czterech kinach, gdzie uzyskał średnią w wysokości 54,8 tys. dolarów. Dla Annapurny, która samodzielnie film dystrybuuje, jest to rekordowe osiągnięcie. Dotychczas najlepszą średnią mógł się pochwalić(45,5 tys. dolarów, końcowy wynik - 17,5 mln dolarów).Fatalnie wystartowało za to nowe dzieło Larsa von Triera uzyskał średnią w wysokości 1,2 tys. dolarów.Już od poniedziałku w ponad tysiącu kin będzie można oglądać dokument Petera Jacksona o I wojnie światowej. W środę swoją premierę będzie miała produkcja Disneya. Kolejne cztery duże nowości wejdą do kin w piątek. Są to:orazDla nas najważniejsze będzie jednak to, że w limitowanej dystrybucji (najprawdopodobniej w trzech kinach) Amazon wprowadzi polską