Box Office USA: "Uśmiechnij się" wyrasta na horror dekady

Po raz drugi " Uśmiechnij się " zaskoczyło specjalistów od box office'u. Przed tygodniem uzyskało na otwarcie 22,6 mln dolarów, co było wynikiem dużo wyższym od prognoz. A teraz nie zachowało się jak typowy horror. Zazwyczaj filmy z tego gatunku są, czyli fani zobaczyli go w pierwszym weekend, a inni go ignorowali, przez co w drugi weekend normalny spadek wynosi około 60%. " Uśmiechnij się " jednak straciło tylko 22%. Jak podaje portal Deadline, wśród horrorów z kategorią R mniejszy spadek w czasie drugiego weekendu zanotowało tylko " Uciekaj! " (15%). Uśmiechnij się " pozostało więc numerem jeden w amerykańskim box offisie. Horrorowi nie dały rady aż trzy nowości, której znalazły się w pierwszej dziesiątce. Wielki zielony krokodyl domowy " miał skorzystać na tym, że od dawna w kinach nie było żadnego filmu familijnego. Niestety widownia nie dopisała i ta hybrydowa produkcja zarobiła na dzień dobry tylko 11,5 mln dolarów. Sony może jednak mieć nadzieję na "długie nogi". Ci bowiem, którzy zdecydowali się film obejrzeć, wyszli z kina zachwyceni. W CinemaScore " Wielki zielony krokodyl domowy " otrzymał ocenę A-.Tabun gwiazd nie pomógł. " Amsterdam " okazał się bolesną finansową porażką. Ten kosztujący 80 milionów dolarów film zarobił na dzień dobry tylko 6,5 mln dolarów. Jak podaje portal Deadline, były takie regiony Ameryki, gdzie film grany był w niemal kompletnie pustych salach kinowych. Ocena filmu w CinemaScore to B, więc przy dobrych wiatrach film powinien w sumie pokonać granicę 20 milionów dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka " Terrifier 2 ", krwawa kontynuacja kultowego w niektórych kręgach horroru. Ten kosztujący 250 tysięcy dolarów film (co jest i tak dużym skokiem w górę, bo " Masakrę w Halloween " zrobiono za 35 tysięcy) w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił 825 tys. dolarów.W limitowanej dystrybucji niezłe, choć nie spektakularne, wyniki osiągnęły dwa tytuły, które mogą się liczyć w wyścigu po Oscary. " TÁR " uzyskał średnią na kino w wysokości 40 tys. dolarów zarabiając 160 tysięcy. Zaś " W trójkącie " ma średnią w wysokości 21 tys. dolarów zarabiając 210 tysięcy.W najbliższy piątek znów mogą pojawić się w kinach tłumy. Swoją premierę będzie miał bowiem slasher " Halloween. Finał ". Tłumy będą jednak mniejsze niż można by się tego spodziewać, ponieważ film od razu będzie dostępny na platformie Peacock. Tak samo było przed rokiem z " Halloween zabija ", przez co jego otwarcie wyniosło 49,4 mln dolarów, a łącznie nie udało się osiągnąć 100 milionów.