Box Office USA: "Venom 2" drugim filmem czasów pandemii z 200 mln $

Mimo braku wielkich premier, które mogłyby wstrząsnąć amerykańskim rynkiem kinowym, mijający weekend był ważny z dwóch powodów.Pierwszym jest " Venom 2: Carnage ". Komiksowe widowisko zarobiło kolejne 4 miliony dolarów. Dzięki temu jego łączne wpływy wynoszą 202,7 mln dolarów. Tym samym został drugim filmem wprowadzonym do amerykańskich kin po 15 marca 2020 roku, kiedy to pandemia COVID-19 doprowadziła do zamknięcia niemal wszystkich kin, którego wpływy przekroczyły granicę 200 milionów. Pierwszym było inne komiksowe widowisko - " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni " (obecnie 224,4 mln dolarów).Drugim są " Eternals ". To komiksowe widowisko zarobiło w miniony weekend 27,5 mln dolarów (spadek o 61% w porównaniu do otwarcia). Dzięki temu zachowało pierwsze miejsce w weekendowym zestawieniu, a łączne wpływy wynoszą 118,8 mln dolarów. Tym samym " Eternals " zostali dziesiątą premierą tego roku, której wpływy z amerykańskich kin przekroczyły granicę 100 milionów dolarów.W najbliższym czasie do tego grona powinna dołączyć " Diuna ". Widowisko ma obecnie na swoim koncie 93,1 mln dolarów, a obecność na platformie HBO Max dobiega końca. Jak wszystkie tegoroczne premiery Warner Bros. " Diuna " jest równolegle dostępna w kinach i na HBO Max przez 30 dni. Kolejne 30 dni należą wyłącznie do kin.Na miejscu drugim wylądowała jedyna duża premiera tygodnia - " Clifford. Wielki czerwony pies ". Weekendowe wpływy szacuje się na 16,4 mln dolarów. Film jednak trafił do kin już w środę, więc w sumie na jego koncie są 22 miliony dolarów. Familijna produkcja świetnie radzi sobie w Kanadzie, a także na środkowym zachodzie oraz w południowych stanach USA. Warto jednak pamiętać, że wyniki byłyby wyższe, gdyby nie obecność " Clifforda " na platformie Paramount+.Do kin wkroczył kolejny z wczesnych oscarowych faworytów, " Belfast Kennetha Branagha . Film trafił do 580 przybytków X Muzy i zarobił 1,8 mln dolarów. Daje to dość przeciętną średnią na kino w wysokości 3,1 tys. dolarów. Jednak w ten weekend tylko dwa filmy mają średnią wyższą. Film powinien mieć "długie nogi", ponieważ w CinemaScore uzyskał bardzo dobrą notę A-.Pierwsza dziesiątka prezentuje się następująco:W najbliższy piątek do kin wejdą dwie duże premiery: " Pogromcy duchów. Dziedzictwo " i " King Richard: Zwycięska rodzina " biograficzny film z Willem Smithem w roli głównej.