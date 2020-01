Box Office USA: Źli chłopcy to dobry biznes dla Sony

Getty Images © Mark Wilson



Do czterech razy sztuka. Nie udało się z. W końcu jednak Sony znalazło stary cykl, który z powodzeniem został odświeżony.to pierwszy wielki przebój kasowy tego roku. Według prognoz studia na otwarcie zarobi 59,2 mln dolarów.Jest to zatem druga najlepiej sprzedająca się premiera w długi weekend związany z Dniem Martina Luthera Kinga. Tylko(który technicznie nie był premierą MLK, a jedynie wszedł wtedy do szerokiej dystrybucji, sprzedał się lepiej - 89,3 mln dolarów).Jest to również najlepsze otwarcie dla całej serii.w 1995 roku zarobili w pierwszy weekend 15,5 mln dolarów, a część druga 46,5 mln. Jednak po uwzględnieniu inflacji wynikjest dużo lepszy niż części trzeciej, bo wynosi 70 milionów dolarów.Lepsze od prognoz otwarcieto również bardzo dobra wiadomość dla Willa Smitha , który mógł się już zacząć niepokoić o swój status kasowej gwiazdy. Dwa ostatnie filmy z jego udziałem nie imponują box office'owymi wynikami.zarobił 48,5 mln dolarów, a- 58,4 mln.tymczasem to piąty najlepszy start filmu z udziałem Smitha w całej jego karierze.Zupełnie inne nastroje muszą panować w siedzibie Universal Pictures. Po fatalnym końcu ubiegłego roku (premiera), to właśnie to studio może pochwalić się pierwszą naprawdę dużą klapą 2020 roku. Kosztujący ponad 175 milionów dolarówzarobił bowiem w pierwszy weekend zaledwie 22,5 mln dolarów, co stanowi niecałe 13% budżetu.Jakby tego było mało, otwarciejest gorsze od wyników obu filmów z Eddie'em Murphym i to nawet bez uwzględnienia inflacji, a przecież ich premiery odbyły się dwie dekady temu.zarobił w pierwszy weekend 29 mln dolarów, a25 mln. Po uwzględnieniu inflacji klęska widowiska z Robertem Downeyem Jr. staje się jeszcze bardziej widoczna, bowiem w przypadkumówimy o kwocie 56 mln dolarów, a części drugiej - 40 mln dolarów.Osłodą dla Universal Pictures nie mogą być nawet wyniki. Choć bowiem film zajmie drugie miejsce (a może nawet wyprzedzi, bo według szacunków traci do niego tylko 390 tys. dolarów), to jednak zanotował dość spory spadek wpływów (40%) i to przy wzroście liczby kin, w których jest wyświetlany. Tylko dwa tytuły w obrębie pierwszej dziesiątki (dziewiąte) odnotowały większy spadek wpływów. A wszystko to podczas pierwszego weekendu po ogłoszeniu nominacji do Oscarów , choć przecieżjest w gronie faworytów mając 10 szans na zdobycie statuetek.A skoro już wspomnieliśmy oto warto dodać, że widowisko LucasFilm wciąż nie zdołało osiągnąć granicy 500 milionów dolarów, choć jest już w kinach od 32 dni. Dla porównania, który tak bardzo podzielił widzów, w tym samym czasie uzbierał 594,9 mln dolarów. Z kolei na koncieznajdowała się absolutnie niesamowita kwota 859 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafią dwie duże premiery: nowy film Guya Ritchiego oraz horror