Box Office USA: Atletyczne męskie ciała rządzą w kinach

W ten weekend. I nie ma w tym nic dziwnego. To, czyli z najważniejszą imprezą sportową w Stanach. Jak się jednak okazuje, atletycznie zbudowani mężczyźni nie tylko przyciągną w niedzielę tłumy przed telewizorami, ale też skusili najwięcej widzów do wybrania się do kin.Trzecia część cyklu wypadła jednak blado na tle poprzedników. Według danych Warner Bros. obraz. Pierwszyprzed 13 laty zgarnął. Z koleidebiutował kwotąWynik kosztującego 40 milionów dolarów " Ostatniego tańca " należy więc uznać za rozczarowanie. Trzeba jednak pamiętać, że. Został bowiem. Do kin trafił zgodnie ze strategią nowego szefa Warner Bros. Discovery.Jak na razie jednak efekty powrotu produkcji WB do kin są dość mizerne. Miesiąc temu studio wprowadziło inną produkcję HBO Max do kin - " Domówkę ". Film praktycznie nie miał żadnej promocji i zarobił na otwarcie ledwie 4 miliony dolarów, a w sumie ma na razie 8,8 mln. " Magic Mike: Ostatni taniec " też nie miał szczególnie dużej promocji. Do tego trafił do zaledwie 1,5 tysiąca kin (w przyszły weekend ma ich ponoć być więcej). Dwa poprzednie tytuły cyklu miały do dyspozycji ponad 3 tysiące kin.Na trzecim miejscu wylądowała. Film trafił do kin przed Walentynkami z okazji. Tym razem udało się wyciągnąć z kieszeni Amerykanów. Dzięki temu łączne wpływy dzieła Jamesa Camerona wynoszą. Jest to w tej chwiliZ kolei na 10. miejscu tej listy znajduje sięz kwotą. Aby wyprzedzićpotrzebuje jeszcze 5,4 mln dolarów. W ten weekend najnowsze widowisko Camerona zarobiło, więc nie ma wątpliwości, że awansuje naTymczasem na dziesiątym miejscu weekendowego zestawienia znalazł się akcyjniak(na razie trzecia najbardziej kasowa premiera roku). Powrót do Top 10 możliwy był za sprawą wygasającego zainteresowania indyjskim blockbusterem. Pomogło również to, że kompletnym niewypałem okazał się horror. Film zadebiutował w 762 kinach, w których zarobił marne 365 tys. dolarów.W środę w szerokiej dystrybucji powinien pojawić się kryminał, w którym Liam Neeson . Z kolei w piątek do kin trafii będzie toPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?