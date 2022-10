Box Office USA: Finał "Halloween" rozczarowuje

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 14-16 października Top 10



Decydenci w Universal Pictures nie uczą się na błędach. Mimo słabych wyników " Halloween zabija " przed rokiem, kiedy to film jednocześnie trafił do kin i na platformę Peacock, studio powtórzyło ten zabieg z " Halloween. Finał ". Efekt? Najgorsze otwarcie trylogii Greena - 41,3 mln dolarów.Horror wydaje się niemal bez szans na osiągnięcie 100 milionów dolarów (dwójka przy otwarciu w wysokości 49,4 mln dolarów zakończyła kinową przygodę z kwotą 92 milionów). Na niekorzyść " Halloween. Finał " przemawia niska ocena widzów (C+ w CinemaScore) i spora konkurencja. " Uśmiechnij się " znów zanotowało niewielki spadek, nieźle trzyma się też " Barbarian ", a za sprawą domagających się tego fanów " Terrifier 2 " pozostał w kinach (choć nie taki był pierwotny plan) i zarobił o 6% więcej niż na otwarcie. W takich okolicznościach ci, którzy mają możliwość obejrzenia filmu legalnie w domu, nie czują żadnej motywacji, by pójść na niego do kina.O tym, że na platformie Peacock " Halloween. Finał " jest hitem, poinformowała sama wytwórnia. Oczywiście ograniczyła się do lakonicznego stwierdzenia o rekordowej oglądalności w ciągu pierwszych dwóch dni, bez podawania jakichkolwiek twardych danych. Studio może sobie pozwolić na gorsze wyniki horroru w kinach. Film nie był bowiem drogi i jego budżet wyniósł ok. 30 milionów dolarów.Starsze tytuły w większości radziły sobie w tym tygodniu dobrze. Wyjątkami są jedynie ubiegłotygodniowa nowość " Amsterdam " (spadek wpływów o 55%) i komedia romantyczna " Bros " (spadek o 57%).W wąskiej dystrybucji z solidnego, jednak nie znakomitego, pułapu wystartował zdobywca tegorocznej Złotej Palmy, koreański film " Podejrzana ". W trzech kinach obraz zarobił nieco ponad 90 tysięcy dolarów.W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafią dwie duże nowości. Pierwszą jest doskonale już znana polskim widzom komedia " Bilet do raju ". Drugą jest komiksowe widowisko " Black Adam ".