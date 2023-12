Box Office USA: Japońska animacja "Chłopiec i czapla" liderem

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 8-10 grudnia



Jednak nawet w takich okresach są dystrybutorzy, którzy mogą odnieść sukces. Tak jest ze studiami specjalizującymi się w japońskich produkcjach. Na podium są aż dwa filmy z Kraju Kwitnącej Wiśni.Numerem jeden niespodziewanie została animacja. Aktualne szacunki dają filmowi 12,8 mln dolarów na otwarcie. Jest to rNa trzecim miejscu znalazło się wciąż świetnie sprzedające się widowisko. Wpływy filmu spadły zaledwie o 27%.Drugą nowością w pierwszej dziesiątce jest zapis broadwayowskiego przedstawienia. Trafił on do kin w czwartek i na koniec tygodnia powinien mieć prawie 4 miliony dolarów na koncie.Fani Beyoncé obejrzeli jej koncertowy film przed tygodniem. W efekcieZa to świetne wiadomości dochodzą ze świata dystrybucji limitowanej. W dziewięciu kinachzarobiły 644 tys. dolarów. Daje to- 71,6 tys. dolarów.Niewiele gorzej w dwóch kinach spisał się dramat. Jego średnia to 58,5 tys. dolarów.Za tydzień w amerykańskich kinach rozpocznie się świąteczna gorączka. Pierwszą (i jedyną) dużą premierą będzie