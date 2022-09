Box Office USA: Olivia Wilde do WB "Nie martw się, kochanie", jesteśmy numerem 1

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box Office USA 23-25 września Top 10



Sprawdziło się stare show-biznesowe porzekadło: "Nie ważne, jak o tobie mówią, ważne, że mówią". " Nie martw się, kochanie " prześladowane było w ostatnim czasie skandalami: kto kogo opluł (albo i nie), kto kogo zwolnił (albo i nie), kto z kim nie rozmawia. Cały ten harmider nie miał jednak większego wpływy na box-office'owy wynik filmu. Nowe reżyserskie dzieło Olivii Wilde bez problemów pokonało konkurencję zarabiając 19,2 mln dolarów.Jest to wynik lepszy od przedweekendowych oczekiwań Warner Bros. (17 mln dolarów). Jednak jeszcze w piątek wydawało się pewne, że otwarcie " Nie martw się, kochanie " będzie wyższe niż 20 milionów dolarów. Jak się okazało, widzowie mają mieszane uczucia co do filmu i wcale go sobie aż tak bardzo nie polecają. W CinemaScore uzyskał tylko B-. W efekcie w sobotę i niedzielę do kin poszło mniej osób.Jeśli ktoś sądził, że " Avatar " to przebrzmiała marka, to ten weekend pokazał, jak bardzo błędne było to przekonanie. Film znalazł się znów na podium po tym, jak wznowienie zarobiło 10 milionów dolarów. Prawie całość tej kwoty (93%) pochodzi z pokazów w 3D. Dzięki powrotowi do kin łączne amerykańskie wpływy przekroczyły 770 milionów dolarów. " Avatar " pozostaje czwartym najbardziej kasowym filmem w historii amerykańskiego box office'u.Te dwie nowości nie miały większego wpływy na starsze tytuły. Wszystkie filmy, które pozostały w pierwszej dziesiątce, zanotowały skromne spadki. Największy wyniósł 41% i zaliczył go lider poprzedniego notowania, widowisko historyczne " Królowa wojownik ".W najbliższy piątek do kin wejdzie nowa komedia romantyczna wyprodukowana przez Judda Apatowa Bros " oraz horror " Uśmiechnij się ".