Box Office USA: Sukces i porażka "Toy Story 4"

Za nami ciekawy weekend w amerykańskich kinach. A wszystko za sprawą wyniku, który jedni mogą interpretować jako sukces, ale wiele osób uzna za porażkę i kolejny dowód na trwającą klątwę kontynuacji.Otóż według szacunków Disneyazarobiło 118 milionów dolarów. Inne studia podają wyższy wynik - 119,5 mln dolarów. Ci, którzy chcą widzieć w tym sukces, podkreślą, że w ten sposób padł nowy rekord otwarcia cyklu. Dotychczas najlepszym startem mogła się pochwalić część trzecia, która dziewięć lat temu zgarnęła w pierwszy weekend 110,3 mln dolarów (jednak według dzisiejszej ceny biletówmiałoby wpływy przekraczające 127 mln dolarów).jest też dopiero czwartym filmem Pixara, który po pierwszym weekendzie ma na koncie co najmniej 100 milionów (i zajmuje trzecie miejsce na liście najlepszych otwarć studia).Ci jednak, którzy wynikiem animacji są rozczarowani, wskażą na to, że prognozy były dużo wyższe. Sam Disney, studio znane przecież z asekuranctwa co do szacunków wpływów, spodziewało się otwarcia w okolicach 140 milionów dolarów. A wiele osób twierdziło, że czeka nas drugi lub też najlepszy wynik w historii Pixara, podając jako potencjalne wpływy z pierwszego weekendu 160-200 milionów dolarów.Niektórzy z analityków uważają, że gorszy od prognoz startto wina samego Disneya. Podkreślają, że studio z premedytacją opóźniło o tydzień premierę filmu, choć tradycyjnie najlepszym dla Pixara jest weekend z Dniem Ojca. Ich zdaniem Disney miałby swoje 140 milionów, gdyby pozostał wierny sprawdzonej dacie. Oczywiście nigdy się tego nie dowiemy. Teraz uwaga wszystkich skupiona będzie na tym, jak duże spadki będzie notowaćw kolejnych tygodniach.Animacja Pixara nie jest jedynym tytułem, który w ostatnich dniach osiągnął granicę 100 milionów dolarów wpływów. Jeszcze przed weekendem sztuki tej dokonało. Zaś w czasie mijającego weekendu do grona "setek" dołączyłW pierwszej dziesiątce pozadebiutowała jeszcze jedna premiera - horror. I w tym przypadku zdania co do interpretacji wyniku otwarcia są podzielone. Dla United Artist Releasing 14,1 mln dolarówoznacza najlepszy debiut w krótkiej historii dystrybutora. O milion dolarów został pobity dotychczasowy rekord otwarcia osiągnięty w maju przez. Film kosztował 13,5 mln dolarów (UA podaje 10 mln), producenci mają więc z czego się cieszyć. Jednak z drugiej strony, skierowana do podobnego odbiorcy, a kosztująca tylko 5 milionówna otwarcie zarobiła 18,1 mln dolarów. Z tej perspektywy startnie wydaje się aż tak imponujący.Pojawienie sięmocno dało się we znaki starszym tytułom. Aż trzy z nich () straciły ponad 60% wpływów sprzed tygodnia. Kolejna dwa () straciły ponad 57%.O dziwo film, który powinien być największą ofiarą magii Pixara, poradził sobie najlepiej. Chodzi oczywiście o, którego wpływy spadły tylko o 30%.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak widać, nie ma w niej trzeciej z dużych premier tygodnia, akcyjniaka Luca Bessona . Ostatecznie może się na niej znaleźć, ponieważ według szacunków zprzegrywa zaledwie o 20 tysięcy dolarów. Nie zmienia to jednak faktu, że w karierze reżyserskiej Bessona może "pochwalić" się najsłabszym otwarciem jego filmu, który trafił do szerokiej dystrybucji. Jest to również najgorsze tegoroczne otwarcie Lionsgate'u. Do tej pory w szerokiej dystrybucji tylkozarobili na dzień dobry poniżej 10 mln dolarów (9,7 mln).Już w środę do amerykańskich kin wejdzie horror, czyli siódma odsłona uniwersum "Obecności". W piątek dołączy do niej komedia muzyczna Danny'ego Boyle'a